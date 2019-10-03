美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

美中角力延燒到企業，中國以國企、軍方勢力置入民企，朝社會主義更進一步；美國維持資本主義，但可能限縮華爾街投資中國企業。

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9月以來，美中貿易戰的稍稍停滯，主因美國將10月1日對中國調高的關稅，延後到10月15日，考慮到中國10/1國慶，深諳生意之道的美國總統川普，送上面子。

然而，美中之間從來就不止於貿易戰，而是意識形態之爭，是民主和獨裁、宗教自由和不自由，更是資本主義和社會主義之爭。即使貿易戰打打停停，但是雙方在意識形態上的對立，一步也不停地加速進行，各自囤糧積草厚植實力，企業成為新戰場。

國進民退 大咖走避 李嘉誠、馬雲、馬化騰…

9月24日川普在聯合國大會演講，直指「社會主義幽靈」對世界構成嚴重威脅，也是美國面臨的嚴重威脅之一，過去100年，社會主義、共產主義殺害了1億人，他重申「美國永遠不會成為社會主義國家」。

川普除了強烈批評中國貿易不公平，並稱正「密切注意」中國處理香港危機的方式，呼籲北京當局維護香港自由與民主的生活方式。2天後，美國聯邦參議院外交委員會通過《台北法案》、《香港人權法案》，等於為美、中的制度之爭再劃下防線，牽制味道濃厚。

香港問題由一國兩制，衍生到爭取自由民主，亞洲首富李嘉誠數度公開發聲，受到中共從中央到媒體大力圍剿，他的政治研判一向領先，自2010年逐步自大陸撤資，今年6月底廣東汕頭大學畢業典禮，他更是18年來首次缺席，以行動說明判斷。

9月24日李嘉誠基金會，將昔日生意夥伴、五龍電動車主席曹忠告上法院，申請將他破產。過去，李、曹兩人曾共同投資中國資源交通、五龍電動車，前者更獲北京首鋼投資，可說是國企、民企和港商的合作樣板，隨著中國資源交通債務違約，李嘉誠終於對昔日合作夥伴採取法律行動，不再隱忍，公事公辦。

美國動作頻頻，中國當然沒閒著，一步步地深化社會主義力道。9月10日阿里巴巴創辦人馬雲正式「被退休」；9月19日騰訊集團創辦人馬化騰被迫辭去騰訊徵信的執行董事；9月20日「浙江在線」報導，杭州政府將抽調一百名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利、娃哈哈等100重點企業，作為「政府事務代表」。

混改政策 牽動敏感神經 長期將傷及中國競爭力

中國舉著社會主義大旗，讓國企插手民企，已成既定政策。8月初主管中共國企資產的國資委在官方網站貼文，說國資委主任郝鵬會見了騰訊馬化騰，此前也見了馬雲，並談及國企和互網巨頭的合作和「混改」。混合改革制簡稱混改，簡單說就是「公私合營」的體制，這恰恰觸動了資本家最敏感的神經。

分享 facebook (本文截自財訊591期，詳全文)