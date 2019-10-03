亞洲藝術交易中心 台灣當仁不讓

台灣藝術產業曾經蓬勃一時，但後來因為稅制而拱手讓出市場。著眼於亞洲藝術交易板塊位移的契機，政務委員張景森做出零稅負試辦的決議。 分享 facebook

台灣有機會變成「藝術交易的免稅天堂」嗎？行政院政務委員張景森對台灣藝術產業界的高瞻遠矚，留下許多期待空間。台灣藝術產業界連聲探問：「可能嗎？」、「什麼時候可以實施？」即將於10月舉辦「台北藝博會」的畫協會員們，以及剛剛在台北公布「第2屆台北當代藝術博覽會」入選畫廊，都表達了衷心歡迎之意。他們不約而同地肯定，台灣原本就有許多獨一無二的優勢，如果稅率條件再改善，必然是「好上加好」，更能在亞洲藝術交易圈脫穎而出。

香港巨變 交易地位難維持

香港今夏掀起的「反送中」示威運動並無緩和跡象，「一國兩制」的香港，倘若變成「中國控制」的香港，局勢必然丕變。首先，「零稅率」優勢不再，藝術交易客卻步，大額資金外流、匯兌金流管制加重，「亞洲藝術交易中心」的地位勢必難以維持。站在歷史巨變的大關口，台灣與香港，民主自由、法治精神的價值觀相近，更應該把香港免稅機制，搬移到台北來，挺身讓「亞洲藝術交易中心」區域板塊位移，繼續在台灣確保下來。

其實，張景森早在2018年由國際藝博會專家任天晉（Magnus Renfrew）主導的「台北當代藝博會」（Taipei Dangdai Art Fair）醞釀到台北發展之初，已經注意到國際藝術機構或畫廊「重返」台灣的潛在契機。1年後，國際局勢變化超乎預期，9月19日，張景森邀集財政部政務次長吳自心、文化部政務次長蕭宗煌，專案討論台灣藝術產業發展，希望透過營業稅、營業所得稅的鬆綁，友善環境配套措施的加強，取香港而代之，讓台灣成為不折不扣的「藝術交易免稅天堂」。

粗估，台灣藝術產業1年總稅收約在5億到8億元台幣之間，張景森認為，如果少收這筆稅負，讓台灣成為「藝術交易的免稅天堂」，對於文化、經濟、外交與國際形象，都有極大助益；尤其外溢效益更是可觀，遠遠超過短徵的稅收，絕對會是「物超所值」。

早在上個世紀的80、90年代，台灣藝術市場曾經蓬勃一時，外傳當時知名前輩、中壯輩藝術家們，只要一釘上畫布，就有藏家捧著現金來求畫，整個藝術界生氣勃勃。1993年間，蘇富比、佳士得等國際拍賣公司相繼進駐台灣，定期在台北舉辦春秋拍賣。許多台灣老畫家，都是當時拍賣目錄上的封面明星，而且競標激烈，一畫難求。

當年榮景 收藏家捧金求畫

怎奈，好景不常，當時財政部稅賦署直盯拍賣稅賦，應繳稅額的徵集之外，更要求國際兩大拍賣公司，提供買賣藏家的交易名冊。基於客戶隱私權保障的職業道德，拍賣公司爭取「就源扣繳」，也就是比照國際產業條例，由拍賣公司代徵，集中繳納，卻不為當年財稅單位所接受。

分享 facebook (本文截自財訊591期，詳全文)