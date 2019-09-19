中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

【作者: 蔣清平】

10月召開的中共19屆四中全會，將是「擁鄧」與「擁習」兩股勢力的對決。 不過，儘管習近平誤判與失誤連連，但軍權仍牢牢在握，反對派尚難以直接威脅。

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「港澳台工作愈來愈複雜…， 發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。」9月3日，中共總書記習近平在「中央黨校中青年幹部培訓班」致詞時，面對台下是結訓完將陸續提拔至副部級的官員，他特別強調「鬥爭」。當天晚間7點的央視《新聞聯播》頭條的報導說，習近平發表重要講話，「鬥爭」兩字共出現58次。

為什麼習近平要大談鬥爭，又要對誰鬥爭？其實早在今年1月舉行的「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」上，習近平就曾提到，中國面臨的新情況新問題新挑戰，要增強憂患意識，提高防控能力，著力防範化解重大風險。1名北京涉台官員說：「看來他對之後的發展預測對了，但卻做錯了。」

貿易戰不休 中國經濟下行壓力升高

中國70年國慶即將於10月1日舉行，這也是習近平上台以來，首次操辦的逢十國慶。中南海沒有一絲辦喜事的氣氛，反而烏雲罩頂。

縱然美國總統川普宣布，原定10月1日起將調升2500億美元中國輸美商品的關稅稅率，自25%上調至30%，延至10月15日生效。但美中間其他產品關稅戰，仍舊持續。貿易戰衝擊下，中國經濟下行壓力增加，8月出口增速由7月的成長轉為下滑，年減1%，遜於預期。豬價仍是節節上漲。

從北京往南看，自6月在香港爆發的反《逃犯條例》修正案抗爭日益激烈，從最初只是要求撤回修正案，到喊出「光復香港、時代革命」的口號。北京當局已經認定，這是意圖推翻中共在香港的統治。

中共中央黨校一名教授透露，中共19大以來，時間上雖然離習近平口中第一個百年、中共建黨百年的2021年愈來愈近，但政績上卻是愈離愈遠。一帶一路沒有實質進展、兩岸關係僵持、美國全力壓制中國、主要西方國家也漸懷敵意；現在，連自己的特區香港都站起來反共。

習團隊有如熱鍋上的螞蟻。從8月底到9月5日，短短6天內，中國召開了3場搶救經濟有關的中央級會議。中國國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴指示，當前經濟下行壓力加大，地方政府首要是金融維穩。果然在9月6日，中國人民銀行（中國央行）宣布，自當月16日起全面降準0.5個百分點，之後更有可能降息。

接著還取消合格境外機構投資人（QFII）、及人民幣合格境外投資人（RQFII）的投資額度限制，中國人民大學財政金融學院一名資深教授認為，這等於公開承認中國需要資金。他表示，中國在財政和經常帳戶方面的危機接近於雙重赤字，它需要更多的外國資本。

分享 facebook (本文截自財訊590期，詳全文)