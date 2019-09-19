親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42財訊雙週刊

【作者: 蔣清平】

10月召開的中共19屆四中全會，將是「擁鄧」與「擁習」兩股勢力的對決。 不過，儘管習近平誤判與失誤連連，但軍權仍牢牢在握，反對派尚難以直接威脅。

分享

「港澳台工作愈來愈複雜…， 發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。」9月3日，中共總書記習近平在「中央黨校中青年幹部培訓班」致詞時，面對台下是結訓完將陸續提拔至副部級的官員，他特別強調「鬥爭」。當天晚間7點的央視《新聞聯播》頭條的報導說，習近平發表重要講話，「鬥爭」兩字共出現58次。

為什麼習近平要大談鬥爭，又要對誰鬥爭？其實早在今年1月舉行的「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」上，習近平就曾提到，中國面臨的新情況新問題新挑戰，要增強憂患意識，提高防控能力，著力防範化解重大風險。1名北京涉台官員說：「看來他對之後的發展預測對了，但卻做錯了。」

貿易戰不休 中國經濟下行壓力升高

中國70年國慶即將於10月1日舉行，這也是習近平上台以來，首次操辦的逢十國慶。中南海沒有一絲辦喜事的氣氛，反而烏雲罩頂。

縱然美國總統川普宣布，原定10月1日起將調升2500億美元中國輸美商品的關稅稅率，自25%上調至30%，延至10月15日生效。但美中間其他產品關稅戰，仍舊持續。貿易戰衝擊下，中國經濟下行壓力增加，8月出口增速由7月的成長轉為下滑，年減1%，遜於預期。豬價仍是節節上漲。

從北京往南看，自6月在香港爆發的反《逃犯條例》修正案抗爭日益激烈，從最初只是要求撤回修正案，到喊出「光復香港、時代革命」的口號。北京當局已經認定，這是意圖推翻中共在香港的統治。

中共中央黨校一名教授透露，中共19大以來，時間上雖然離習近平口中第一個百年、中共建黨百年的2021年愈來愈近，但政績上卻是愈離愈遠。一帶一路沒有實質進展、兩岸關係僵持、美國全力壓制中國、主要西方國家也漸懷敵意；現在，連自己的特區香港都站起來反共。

習團隊有如熱鍋上的螞蟻。從8月底到9月5日，短短6天內，中國召開了3場搶救經濟有關的中央級會議。中國國務院副總理、金融穩定發展委員會主任劉鶴指示，當前經濟下行壓力加大，地方政府首要是金融維穩。果然在9月6日，中國人民銀行（中國央行）宣布，自當月16日起全面降準0.5個百分點，之後更有可能降息。

接著還取消合格境外機構投資人（QFII）、及人民幣合格境外投資人（RQFII）的投資額度限制，中國人民大學財政金融學院一名資深教授認為，這等於公開承認中國需要資金。他表示，中國在財政和經常帳戶方面的危機接近於雙重赤字，它需要更多的外國資本。

分享
(本文截自財訊590期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

相關新聞

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

小蝦米打世界杯 華碩健康躋身歐盟大案

2019-09-19 13:46

後補貼時代 電商3箭搶客

2019-09-19 13:46

「慈善支出比過低」問題未解 公益信託修法只做半套

2019-09-06 11:27

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

智慧城市哪些問題仍待解決？3大痛點追追追！

2019-09-06 11:25

遠東機械70年不敗傳奇 台灣最老工具機廠的轉型之路

2019-09-06 11:25

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

「玩美移動」要靠AR打造美妝界的臉書

2019-08-22 13:58

「泰國4.0計畫」幕後推手 台大校友邱威功打造東協最大工業廊道

2019-08-22 13:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

麻省理工、柏克萊大學共同進駐的超級研究中心 藏身在北科大幕後？

2019-08-08 14:05

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

美國豬轉賣中國 台灣「豬」事大吉

2019-07-25 15:05

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

群光員工比同業多領一倍 許崑泰：員工加薪5％ 公司多20％獲利

2019-07-11 14:43

辜朝明：美台關係轉好 川普仍是風險

2019-07-11 14:41

徐旭東不能輸的一場中國經營戰

2019-07-11 14:40

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

靠1支筆變身網紅 八耐舜子的奇遇人生

2019-06-27 14:39

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

當世界的香港 變成中國的香港…

2019-06-27 14:39

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

信邦王紹新 數學老師變身百億大老闆

2019-06-13 15:25

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:48

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:48

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03
看更多

熱門文章

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top