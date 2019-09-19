後補貼時代 電商3箭搶客

【作者: 潘羿菁】

過去3年可謂是電商產業的戰國時代，在資本戰爭下，大者恆大；3年後，儘管國內電商排名重新洗牌，但是生存戰尚未結束。如今，大規模免運費補貼已經退潮，進入「後補貼時代」，這群電商業者又該怎麼玩下去？

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3年前，新加坡商蝦皮首次進軍台灣，祭出全品項免運費補貼，徹底翻轉國內電商市場，老大哥PChome為了要護守城河，積極跟進應戰。有趣的是，3年下來，富邦的電商平台品牌momo，宛如其諧音般「默默」竄出頭，擠下PChome成為電商龍頭；而業界初估，蝦皮則只花短短3年，就躋身國內前5大電商業者。

開補貼第一槍的蝦皮，去年已經喊卡，首當其衝的PChome也跟進暫停補貼，三年電商大混戰，瞬間冷卻下來。「目前沒人願意重新打亂這個局面。」中山大學電商中心主任梁定澎說，市場新進者透過促銷手段是慣用手法，等到兩三年消費板塊轉移差不多了，一視同仁的撒錢策略，效應只會遞減，同時期的成本偏高，但市占率的成長幅度已經有限。

momo總經理谷元宏以「電信業499之亂」為例，即使祭出超低價吸客，但是3家電信業的市占率並沒有明顯變動。換言之，當市場穩固已久，價格不再是促使消費者轉移的唯一原因。

儘管沒有優惠補貼刺激買氣，電商市場成績依然亮麗。momo今年1至8月營收為318.7億元，年增20.7%，創下同期新高紀錄。Pchome 8月營收為33.6億元，也創歷年同期新高。令人好奇的是，2018年邁入的電商「後補貼時代」，到底是什麼因素刺激銷售成長？

價格不是唯一！衝刺提袋率是大議題

無店面零售商業公會組長塗家興觀察，目前業界有3大策略：1、衝刺轉換率；2、提升營益率；3、整併。任一要件達成，就可以創造成長效益。

所謂「轉換率」，在百貨業的行話稱之「提袋率」，當行銷廣告觸及到目標客群，消費者從得知商品到實際下單，這中間的轉換比例，是當前電商業者關注的議題。

在電商世界裡，網紅或團媽這類KOL（意見領袖），是「轉換率」的有力推手。蝦皮先前邀請美妝網紅，在正式開賣前1小時直播試用唇膏，開賣當天刷下每1.5秒賣出一支唇膏的新紀錄，效果十分顯著。經營團媽管道的Shopping99總監彭思齊表示，曾經找小琉球的伴手禮店準備上架銷售，「我們就嘗試找一個吃貨團媽推薦，開團才3天就有500包訂單，團裡頭成員才1000多成員而已」，轉換率顯而易見。

分享 facebook (本文截自財訊590期，詳全文)