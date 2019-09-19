小蝦米打世界杯 華碩健康躋身歐盟大案

【作者: 林苑卿】

過去兩年多，華碩健康公司從智慧醫療領域的後起之秀，到成為歐盟大計畫的要角，將台灣的製造優勢發揮得淋漓盡致。

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一家成立不到兩年的台灣公司，去年卻爭取到與歐盟合作的智慧醫療大案子，與6個國家、11個團隊共同合作；今年，還將受邀加入一個更大規模的歐盟智慧醫療計畫，堪稱台灣之光。為何它能受到歐盟如此青睞？

唯一的台灣廠商 加入醫療物聯網試點計畫

「這是一個正在進行中的計畫，我們被Maria Professor（瑪莉雅教授）加進去（這個計畫）。」華碩雲端旗下子公司—華碩健康公司總經理吳漢章接受《財訊》專訪時透露，在西班牙馬德里理工大學生物工程學教授瑪莉雅的牽線之下，華碩健康於今年初再加入一個超大規模的歐盟智慧醫療計畫—Active Age，專注於銀髮族的數位健康，成為唯一受邀加入的台灣廠商。

這並不是華碩唯一參與的歐盟智慧醫療大計畫，其實早在去年，華碩健康就是唯一加入歐盟創新智慧醫護計畫PULSE的台灣公司。

這是一個源於歐盟最新一期的科研架構計畫Horizon2020（展望2020年），為歐盟科研架構計畫第7期的延伸，總經費近800億歐元，目的在整合歐盟各國的科研資源，促進科技創新，推動經濟成長，增加就業，堪稱是歐盟近年重大發展計畫之一。PULSE計畫有6個國家、11個團隊合作；而Active Age將會是一個比PULSE計畫更大的計畫，會有更多的國家參與。

瑪莉雅正是去年華碩健康所參與的PULSE計畫的總主持人，因為她的極力推薦，讓華碩健康於今年也受邀加入Active Age計畫。在Active Age計畫中，雖然目前無法揭露太多細節，但可以確定的是，最終會發展出一個社區醫療物聯網的試點計畫，透過社區居民室內定位系統，讓長者在自己熟悉的居住環境中，營造出安心且與社會有連結的生活模式。

合作過PULSE計畫後，瑪莉雅對華碩健康高度肯定。「6月時，台灣經濟部技術處有一個代表團到西班牙參訪，瑪莉雅就跟我們用Skype做視訊會議，向代表團的人介紹華碩健康過去在PULSE計畫時，在智慧醫療方面帶給他們的幫助。」吳漢章很自信地說，在PULSE計畫中，華碩健康加入所開發的OmniCare醫療物聯網平台、AI虛擬照護助理與醫療數據整合技術，提供許多創新的應用和多樣化的醫材設備。

雖然有重量級人士加持，但當初要獲得歐盟信任加入PULSE計畫，中間也歷經了一些波折。

3大強項打通關 華碩主動出擊闖歐盟

華碩健康是華碩旗下負責雲端服務的子公司華碩雲端，2016年底獨立出負責醫療領域的子公司，市場定位為醫療AIoT（人工智慧物聯網）服務供應商，藉由華碩雲端旗下的華碩雲端數據平台，發展出醫療大數據方案與醫療物聯網產品。

分享 facebook (本文截自財訊590期，詳全文)