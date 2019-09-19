親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47財訊雙週刊

【作者: 賴筱凡】

iPhone 11預約數量不如預期，蘋果目標價也遭下修；過去靠著蘋果吃香喝辣的台廠，除了積極布局非蘋客戶，也持續推出新技術讓手機品牌埋單。

分享

有「手機界春晚」稱號的蘋果年度新品發表會在9月11日登場，除了售價比去年同級機種少了2000元台幣，相機由雙攝演進到了三攝，首度新增「夜幕綠」，由於創新功能有限，引發華爾街分析師新一波的下修潮。開第一槍的不是別人，就是高盛分析師霍爾（Rod Hall），直接把蘋果目標價從187美元砍到剩下165美元，業界更不諱言，恐怕iPhone 11將成為蘋果發布iPhone以來的一款「犧牲打」作品。

在蘋果新品發表會結束後，觀察消費者購買意向最直接的，就是中國電商平台京東的蘋果新品預約數。

創新速度減緩 iPhone不潮了？

打從iPhone 6推出來以來，京東都會在蘋果發表會後立即開啟用戶預約，今年也不例外，在開啟預約後的兩天內，就達到了100萬預約量，京東甚至大動作發「戰報」，讓通路的人笑稱，「執行長庫克看了這個數應該是睡得著覺了。」然而，真是如此嗎？

京東平台上的蘋果新品預約數向來具有指標性，由於預約規則要求用戶繳交全額款項，因此，這個預約數不只反映消費者對iPhone新品的喜好程度，黃牛等線下通路對新品的看好度也會反映在這個預約數上。

100萬的預約量算多嗎？對照去年iPhone XR也有百萬預約量，甚至iPhone X預約數高達248萬，顯然這100萬的預約量不算亮眼，特別是往年消費者搶購iPhone新品多半需要等4週以上才能到貨，今年等待時間不僅縮短到了1週，除了新顏色「夜幕綠」外，多半機種都還有貨，在在都反映出iPhone 11的銷量恐怕很難樂觀以待。

iPhone 11發布會的隔天，蘋果股價盤中一度大跌2.6%，震央來源正是高盛最新砍價報告，霍爾對投資人提出蘋果股價走跌預警的理由，除了iPhone平均銷售單價（ASP）下滑，更直接點名蘋果影音串流服務Apple TV+「買硬體免費看一年」的收費方式，將對蘋果獲利造成重大衝擊，而這個衝擊最快就會呈現在蘋果的第四季財報上。蘋果公司甚至為此大動作發表聲明駁斥，雙方交戰成了蘋果發布會後的新焦點。

只不過，對蘋果獲利能力提出示警的分析師，霍爾並不是第一位，早在蘋果發布會前，華爾街的投資機構Rosenblatt與Cowen就相繼發布對iPhone 11出貨量的保守預估。綜合來看，他們的消息來源都指稱iPhone 11的下單量將降低至7900萬支，對比去年8500萬支的下單量，減少了7%。

分享
(本文截自財訊590期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

相關新聞

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

小蝦米打世界杯 華碩健康躋身歐盟大案

2019-09-19 13:46

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

後補貼時代 電商3箭搶客

2019-09-19 13:46

「慈善支出比過低」問題未解 公益信託修法只做半套

2019-09-06 11:27

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

智慧城市哪些問題仍待解決？3大痛點追追追！

2019-09-06 11:25

遠東機械70年不敗傳奇 台灣最老工具機廠的轉型之路

2019-09-06 11:25

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

「玩美移動」要靠AR打造美妝界的臉書

2019-08-22 13:58

「泰國4.0計畫」幕後推手 台大校友邱威功打造東協最大工業廊道

2019-08-22 13:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

麻省理工、柏克萊大學共同進駐的超級研究中心 藏身在北科大幕後？

2019-08-08 14:05

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

美國豬轉賣中國 台灣「豬」事大吉

2019-07-25 15:05

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

群光員工比同業多領一倍 許崑泰：員工加薪5％ 公司多20％獲利

2019-07-11 14:43

辜朝明：美台關係轉好 川普仍是風險

2019-07-11 14:41

徐旭東不能輸的一場中國經營戰

2019-07-11 14:40

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

靠1支筆變身網紅 八耐舜子的奇遇人生

2019-06-27 14:39

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

當世界的香港 變成中國的香港…

2019-06-27 14:39

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

信邦王紹新 數學老師變身百億大老闆

2019-06-13 15:25

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:48

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:48

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03
看更多

熱門文章

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top