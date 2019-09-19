iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

【作者: 賴筱凡】

iPhone 11預約數量不如預期，蘋果目標價也遭下修；過去靠著蘋果吃香喝辣的台廠，除了積極布局非蘋客戶，也持續推出新技術讓手機品牌埋單。

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有「手機界春晚」稱號的蘋果年度新品發表會在9月11日登場，除了售價比去年同級機種少了2000元台幣，相機由雙攝演進到了三攝，首度新增「夜幕綠」，由於創新功能有限，引發華爾街分析師新一波的下修潮。開第一槍的不是別人，就是高盛分析師霍爾（Rod Hall），直接把蘋果目標價從187美元砍到剩下165美元，業界更不諱言，恐怕iPhone 11將成為蘋果發布iPhone以來的一款「犧牲打」作品。

在蘋果新品發表會結束後，觀察消費者購買意向最直接的，就是中國電商平台京東的蘋果新品預約數。

創新速度減緩 iPhone不潮了？

打從iPhone 6推出來以來，京東都會在蘋果發表會後立即開啟用戶預約，今年也不例外，在開啟預約後的兩天內，就達到了100萬預約量，京東甚至大動作發「戰報」，讓通路的人笑稱，「執行長庫克看了這個數應該是睡得著覺了。」然而，真是如此嗎？

京東平台上的蘋果新品預約數向來具有指標性，由於預約規則要求用戶繳交全額款項，因此，這個預約數不只反映消費者對iPhone新品的喜好程度，黃牛等線下通路對新品的看好度也會反映在這個預約數上。

100萬的預約量算多嗎？對照去年iPhone XR也有百萬預約量，甚至iPhone X預約數高達248萬，顯然這100萬的預約量不算亮眼，特別是往年消費者搶購iPhone新品多半需要等4週以上才能到貨，今年等待時間不僅縮短到了1週，除了新顏色「夜幕綠」外，多半機種都還有貨，在在都反映出iPhone 11的銷量恐怕很難樂觀以待。

iPhone 11發布會的隔天，蘋果股價盤中一度大跌2.6%，震央來源正是高盛最新砍價報告，霍爾對投資人提出蘋果股價走跌預警的理由，除了iPhone平均銷售單價（ASP）下滑，更直接點名蘋果影音串流服務Apple TV+「買硬體免費看一年」的收費方式，將對蘋果獲利造成重大衝擊，而這個衝擊最快就會呈現在蘋果的第四季財報上。蘋果公司甚至為此大動作發表聲明駁斥，雙方交戰成了蘋果發布會後的新焦點。

只不過，對蘋果獲利能力提出示警的分析師，霍爾並不是第一位，早在蘋果發布會前，華爾街的投資機構Rosenblatt與Cowen就相繼發布對iPhone 11出貨量的保守預估。綜合來看，他們的消息來源都指稱iPhone 11的下單量將降低至7900萬支，對比去年8500萬支的下單量，減少了7%。

分享 facebook (本文截自財訊590期，詳全文)