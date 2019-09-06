智慧城市哪些問題仍待解決？3大痛點追追追！

文／孫蓉萍

《財訊》雙週刊主導的「全台智慧城市大調查」已邁入第5年，哪些痛點在這些年來因為智慧而獲得改善？哪些問題還有待改進？在交通、醫療和建築領域，本刊將持續長期追蹤。

痛點1：竹科車流量大 改善後通勤少5分鐘，總量不減仍難解塞車

新竹高鐵站外計程車排班站的運量是全台最大，新竹科學園區交通壅塞非常嚴重。

竹科園區目前人口約13萬，約1/3住在新竹縣，由於竹北通往竹科的主要道路是經國橋廊帶，為解決上下班尖峰時間車流量太大造成堵塞的情況，新竹市和新竹縣跨縣市合作，從2017年開始推動經國橋廊帶智慧交通改善計畫。主要方式是在經國橋和台68匝道新設車流管制號誌，藉以降低車輛匯入時的交織衝突，還能重整行車秩序並管控車流量。

另一方面，相關單位在主要車流路徑上增建eTag、車輛偵測器等設備，蒐集車流數據即時分析，以分攤車流壓力，動態調整號誌時制。

這項計畫在2018年6月開始上線測試，第1期先針對上午尖峰時段改善，已經成功使得平日早上從新竹縣到園區上班車輛旅行時間平均降到500秒以下，每輛車的通勤時間縮短260~320秒，改善幅度達到3成至5成。今年5月展開第2期，針對下午尖峰時段改善，下班回新竹縣的車輛旅行時間也改善了將近3~4成。

未來追蹤：

新竹縣市自用小客車的數量穩定上升，竹科人透過谷歌地圖、導航等方式取得資訊的速度很快，因此即使某條路因為交通分流而順暢，之後往往又湧入原先走其他道路的車輛，最後仍出現壅塞。

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痛點2：偏鄉離島就醫困難 1小時完成遠距看診，居家照護將成趨勢

偏遠地區醫療資源不足，離島地區交通不便，看診1次至少要花大約10小時。

連江縣島嶼多、診所少，專科醫師不足，當地民眾甚至要搭船或搭飛機到台灣本島就診，因此台北市和連江縣政府建置遠距醫療平台，讓離島民眾預約掛號後，由連江醫院的醫師陪同接受台北市聯合醫院醫師遠距看診，並透過區塊鏈技術調閱病例，1小時就能完成看診與領藥。

高雄市消防局則與衛生局合作建置「救護車即時心電圖行動傳輸系統」，使用12導程心電圖機判讀，如果是急性心肌梗塞，就立刻送往有專業設備的醫院，並即時把患者資訊傳送到醫院，讓醫院提早準備。