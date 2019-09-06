遠東機械70年不敗傳奇 台灣最老工具機廠的轉型之路

文／游筱燕

全台灣最「老」的工具機廠，不在台中，在嘉義！漫步在嘉義街頭看到的印度人，可能有超過9成來自這家70年的老公司。又老又國際化，的確很反差，卻讓台灣老牌機械廠多年來屹立不搖，它叫遠東機械，是台灣的隱形冠軍。

莊宇龍，準備接棒的第3代，是遠東機械董事長莊國輝的兒子，在美國出生，赴日本讀國、高中，再回到美國就讀科羅拉多大學，作風很老美，對話常穿插英文。1998年剛從美國回到台灣，跟老爸傳統的管理風格迥異，在公司顯得格格不入，採訪時他忍不住說：「我剛回來時，不太會說中文，根本沒法像現在跟你這樣聊天。」

阿公傳下的事業 鋼材起家 見證10大建設

遠東機械由莊宇龍的爺爺莊俊銘白手起家，是台灣少數綜合性鋼鐵製造廠商，見證10大建設，旗下有5大事業體，包括鋼鐵事業部、發得科技、啟坤科技、工程事業部、智能生產方案服務公司；產品涵蓋各類車床、工具機，高爾夫球桿中管與鋼管、焊管、鋁圈製造等。看似應用廣泛，但皆是以鋼管材料為發展起點，集團年營收約40億元。

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遠東集團的鋼鐵事業部在國內小有名氣，負責各型鋼管製造；工程事業部專責鋼管大型工程承包，曾獨家供應五楊段國道的橋底座結構，以及高雄世運主場館屋頂結構等，近年來獲得榮重鋼構、春源鋼鐵、晉欣營造等客戶指定採用。

90年代，創辦人莊俊銘過世，原本由莊國輝的哥哥莊國欽接下第2任董事長與總經理，由於莊國欽曾在美國IBM擔任工程師，於是對內導入電腦化管理、同步數據化、預算表格化、考核、利潤中心等新的觀念；對外，他身兼多職任立法委員、台灣區機器工業同業公會理事長、產業科技發展協進會理事長等，分身乏術。1999年，胞弟莊國輝接任董座。

誰知，莊國輝一接手就遇上景氣反轉向下，前兩年的亞洲金融風暴尚未止血，莊國輝說：「訂單不交貨，全部變成庫存，沒有現金進來，我的客戶沒有生意，也不跟我提貨，員工薪水2個半月沒發，銀行見景氣不對，抽我銀根，差一點跳票就倒了。」

後來朋友轉介1個顧問團，為遠東向銀行、供應商、客戶、員工交涉，比如先對銀行提出展延，叫客戶先付訂金，才穩下來。經歷這次事件，莊國輝體認：「1家公司最重要的是現金流量，就像身體中的血液，太多太少都不健康。」