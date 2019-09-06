獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

文／洪綾襄

反送中抗爭愈顯白熱化，所有香港人都把移民當作待辦事項；而香港財經作家「渾水」黃兆祺看好台灣創業環境，已準備投資台灣。

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反送中抗爭局勢節節升溫，在情勢看似一觸即發之際，收到香港財經作家渾水的私訊：「本週我要去台北，有機會就碰個面吧。」本名黃兆祺的渾水，去年開始以新創創投的身分投資數位媒體平台，常透過專欄針砭時事，被視為香港90後重要的財經KOL（香港稱「關鍵意見領袖」）。

28歲的他 在股市攢下數千萬身家

台灣網路數據分析公司QSearch，曾針對反送中議題做了1份即時社群數據分析報告。在「粉絲頁影響力」排行榜上，除了立場新聞、香港《蘋果日報》等主流媒體之外，個人KOL的影響力也相當大。其中，渾水的粉絲頁影響力整體排名在第23，個人粉絲頁則為第5名，顯示其言論舉足輕重。今年，他才28歲。

香港中文大學一畢業，渾水就在投資銀行工作，24歲出任家夢控股執行董事，成為全港最年輕上市公司董事。同時在股市立下無數彪炳戰功，攢下數千萬身家後急流勇退，改以專欄撰述為主業，書寫各種金融操作背後的暗黑伎倆。他為香港《蘋果日報》、《信報月刊》等寫了多年專欄，個人臉書粉絲也累積近9萬人。

香港民眾抗議反送中期間，訊息太多太亂，渾水協助核實消息來源和傳訊，除了文宣，也參與捐資，常常忙得沒日沒夜，因此這一次小聚也是一波三折，好不容易才見上面。見面就問他，香港真會如建制派議員田北辰所說，在中國建國70周年10月1日，就是大限了嗎？一臉倦容的渾水嘆了口氣說，到底最後會發生什麼事情，都沒有人說得準，這個運動真的沒有「大台」（領導者），或許就是這天，也可能之前或之後，大家都是且戰且走。

那麼此行目的是辦移民嗎？渾水坦然承認，他在台灣已有不少合作與投資，然後要做一些安排。「基本上所有香港人都在談移民，如果有能力的話，就走吧。」他說就連建制派官員和學者，都不忌諱說自己在辦移民了，林鄭她兒子和她老公都是英國人嘛。「他們都是口不對心，說支持政府，但行動上是搞移民、把資產搬離香港。」

那要落腳何處？渾水說，台灣投資移民門檻只需150萬港幣，相對容易，但也有人擔心「今日香港明日台灣」，所以比較多人選葡萄牙，約310萬港幣，雖然還要通過葡語檢定。渾水笑說，他們這一代都是考試機器，應該不成問題。不過，他自己首選台灣，他喜歡台灣的文化和環境，就算有點風險，但在台灣待個20、30年應該還算安全，之後的事情就要交給兒孫去想吧。