蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

文／高立南、蕭如敏

蔡衍明此回對柯文哲出重拳，對郭柯王結盟的合作計畫，可能產生新的變數，蔡衍明還會出什麼招，都可能牽動後續選情發展。

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2020總統大選，會不會出現第3組參選人，成了近來最大的懸疑劇；不過，這齣懸疑劇拖棚到觀眾已經開始不耐煩。正當大家開始顯得不耐之際，旺中媒體集團老闆蔡衍明跳出來加入戰局，增添武打戲碼，而中拳的正是原本試圖主導劇情的台北市長柯文哲。

柯蔡一夕翻臉，戲劇張力十足。雖然柯翻臉不認人已不是什麼新鮮事了，但這回與蔡衍明翻臉就成了大新聞；畢竟，在兩岸雙城論壇時，柯蔡兩人曾同坐主桌亮相；蔡還自爆，曾與柯文哲有高達10多次的會晤。蔡放膽公開與柯文哲關係後，也驗證過往綠營對柯的質疑，並非完全空穴來風。

兩岸一家親 原來有蔡衍明因素

蔡衍明直嗆柯文哲，「在我的記憶裡，應該是『我是台灣人，就是中國人』才是我提醒你說的一句話。你記得是在什麼時候？什麼場合？目的是什麼？請柯市長想清楚說出來！」

柯營前幕僚坦言，柯為了營造與鴻海前董事長郭台銘的合作氛圍，因而出手追打旺中，結果是「傷人3分，損己7分」。這位前幕僚透露，柯文哲當年參加雙城論壇高呼「兩岸一家親」，引發極大爭議，這段爭議內容其實就是出自蔡衍明。

柯當時一開始還轉移話題，宣稱講稿事先有給蔡政府「過目」；但事實上，講稿是在事後才被蔡衍明加上某些談話，柯在去年也承認，「兩岸一家親」是後來加進去的。

蔡衍明此回對柯出重拳，正好是柯文哲與郭台銘及立法院前院長王金平3人預計在18日桃園「同框」的前夕，如今郭柯王結盟的合作計畫，可能產生新的變數，蔡衍明還會出什麼招，都可能牽動後續選情發展。

據了解，18日的桃園郭柯王3人合體之議，最早是郭台銘陣營主動向柯陣營提出，盼柯營找個適當場合及時機，營造3人「同框」結盟的合作氣氛，就連邀請函都是在郭營要求下，透過柯營向主辦單位索取。

因此，3方早在8月初就已初步達成合作共識，公開行程也早已敲定，但郭台銘方面堅持低調進行，發言人劉宥彤對外談話也始終避重就輕、三緘其口，畢竟郭台銘若要脫黨參選，勢必會被冠上分裂中華民國的惡名，消息愈早曝光只是徒增更多不必要的麻煩。

但柯營對3人合體則是滿心期待，樂觀看待郭柯王結盟整合一切照劇本演出。不過，柯文哲接受媒體專訪時，卻大爆自己與郭王兩人密會的內容，包括透露郭台銘曾私下邀柯擔任「副總統兼行政院長」、稱對郭較有興趣、形容王金平是「狐狸」及王邀「王柯配」等機密內幕，瞬間又讓郭柯王的鐵3角布局情勢急轉直下。

分享 facebook (本文截自財訊588期，詳全文)