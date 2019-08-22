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香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58財訊雙週刊

文／吳雅樂

范疇長年關注中共政治經濟運作，他認為，中共不會輕易讓香港垮掉。重點是，香港的國際金融地位仍在，眼下局勢不知會如何收場？

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「可能有1天你連香港都不敢住！」知名時事評論家范疇在4月說這句話時，別人當他是怪物。但6月9日以來爆發的「反送中」大遊行至今，局勢演變愈來愈激烈，范疇說，「我今天只是不好意思再問朋友：老兄，現在香港你去不去？」

反送中運動自6月9日起邁入第11週，週末大遊行不間斷，香港警方與抗議市民多次發生暴力衝突，1名少女右眼遭擊中事件，讓大批港民怒火上升致癱瘓香港機場。香港機管局8月12日起宣布取消航班起降，「戒嚴」謠傳聲四起，中共黨媒《人民日報》更在當日上傳「大批武警車隊深圳集結」影片，地點離香港僅9公里外，引發美方強烈關注。

台灣3個誤區　勿把中共與中國等同看待

港警不斷在封閉空間發射催淚彈，受傷港民竟憂心個資外流而不願就醫，這場「無大台」（沒有運動領袖）的衝突，只有升高沒有喘息。香港富商李嘉誠16日以「1個香港市民」的身分，再度引述他3年前對旺角騷亂的呼籲詞「黃台之瓜，何堪再摘」刊登廣告，有港媒解讀，這是勸告武則天不要把自己的子女趕盡殺絕，暗諷特首林鄭月娥的作為。

長年關注中共政權的政治經濟運作，范疇說，這30年來，香港作為中國對外關鍵窗口，稱得上中共體外「葉克膜中的葉克膜」，除非中共想同歸於盡、向香港民心宣戰，否則不會輕易讓香港垮掉。重點是，香港的國際金融地位仍在，眼下局勢不知會如何收場？

范疇認為，香港富人已經感到恐慌，萬一香港街頭死10個人，香港金融地位就垮了；台灣金管會只是不敢說，但都在默默準備。香港一旦產生崩盤土石流，未來台灣候選人也會被迫針對香港議題表態，包括懸在立法院的《難民法》要不要通過？

美國《時代》雜誌曾稱中國國家主席習近平是「習皇帝」（Emperor Xi），但范疇認為，從香港問題透視中國，中共政權非皇朝制度，習近平掌握的是幫派而非皇朝，所以，台灣的第一個誤判，就是沒認清中共因幫派本質而「地盤無上限，手段無底線」。

「台灣人腦子想不到，香港人也想不到，」范疇形容，黑幫搶地盤思維是要贏者全拿，而這種手段新疆人老早就看清楚了，部分中國有識之士看著今天的香港和台灣，都會感到可憐，「就像人類看到豬啊、狗啊一樣，早就知道未來的命運會怎樣了」。

再者，把中共視為一個整體，是台灣對中共思考的第2個誤區。他認為，中共的幫派特質來自派系組合，所以中共具人格分裂情況，針對不同事件，採取的作法不同；基於這個道理，「萬一中共會解體，將是來自家族內鬥」。

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(本文截自財訊588期，詳全文)

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