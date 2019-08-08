習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

文／羅文欽

在政府打壓下，中國6月新房價格依然較去年同期上漲10.3%，已是連續45個月上漲。不過，1線城市漲幅已停滯，改由2、3線城市接棒。

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7月30日，中共權力核心的中央政治局召開會議，討論當前經濟局勢和部署下半年經濟工作。在備受關注的房地產議題上，儘管外界呼籲鬆綁調控救經濟的聲浪高漲，但會議最後仍定調「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，以及「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，確定了延續房市調控的政策方向，也大大潑了市場一盆冷水。

鬆綁無望，31日A股開盤後，房地產類股「無懸念」帶頭下殺，135檔個股平均跌幅1.51%，當日市值蒸發將近550億元（人民幣，下同）。在港股上市的中國房企也應聲重挫，累計7月31日和8月1日兩個交易日，融創中國和碧桂園兩大巨頭跌幅均超過4%。

中小型房企 淘汰趨勢加速

說到中國房市政策的轉變，習近平自2012年接任中共中央總書記之後，走了一條與江澤民和胡錦濤時代迥然不同的道路，他重用了中央財經辦主任劉鶴，開始著手推動提升經濟品質的結構性供給側改革，而擠掉房市泡沫便是當中一項重任。習近平也確實「一路走來，始終如一」，即使面對當前經濟成長明顯放緩，而刺激房地產又不失為一帖特效藥，仍未動搖他的「房住不炒」決心。

事實上，當前中國房地產市場並非步入衰退週期，而是行業和市場都陷入了畸形發展，致使官方對房市不敢輕忽大意，抑制房價的調控措施有增無減。

從行業看，出現大者恆大，中小型房企卻加速淘汰的趨勢。根據中國人民法院公告網的數據，今年截至7月底，已有274家房地產公司宣告破產。7月24日當天更一口氣有3家加入破產行業列，市場預估全年破產家數可能會突破500家；而這些倒閉的，幾乎都是不敵景氣而出局的中小型房企。

中國房企的大洗牌恐怕會持續多年。重慶市前市長黃奇帆日前就憂心地指出，今後10幾年，中國房企數量會減少2/3以上。據中國統計局數據，截至2018年底，中國共有近96000家房企，按照黃奇帆的說法，未來10幾年將有6萬多家房企被淘汰。

但另一方面，大型房企卻憑著充足的銀彈和長期的囤地，持續鯨吞市場。根據中國房地產業協會公布的「2019中國房地產開發企業500強」報告，2018年中國500強房企銷售總額達9.9兆元，年增17.1%。依銷售額計算，500強房企的市占率達66.01%，較上年提升2.77個百分點。

再從市場看，胡溫時期由京滬廣深等一線城市領漲房價的時代，在習近平上台後逐漸出現變化，1線城市受到重點「關注」後，房價得到有效抑制，但2、3線城市卻接棒輪流大漲。例如，2016年之後，合肥、蘇州、廈門、南京等2線城市房價開始狂飆，這4城市還因此被冠上「房價4小龍」的稱號。

中國國家統計局每月定期追蹤70個大中型城市房價，以2019年6月數據看，70個城市整體新房價格較去年同期上漲10.3%，已是連續45個月上漲；逐月看，6月房價較5月上漲0.6%，為連續50個月上漲。值得注意的是，「房價4小龍」漲勢已經放緩，取而代之的是無錫、西安、呼和浩特、洛陽等2、3線城市。

分享 facebook (本文截自財訊587期，詳全文)