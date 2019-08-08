人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

文／洪綾襄

8月伊始，貨幣戰正式開打，美國總統川普宣布對中國剩餘3000億美元商品課10%關稅，中國人民銀行亦以降低存款準備率應戰，放手一舉讓人民幣貶破「大陸紅線」，截至8月6日收盤前，離岸人民幣匯價已跌破7.10。

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8月伊始，貨幣戰正式開打，美國總統川普宣布對中國剩餘3000億美元商品課10%關稅，中國人民銀行亦以降低存款準備率應戰，放手一舉讓人民幣貶破「大陸紅線」，截至8月6日收盤前，離岸人民幣匯價已跌破7.10。

台灣開辦人民幣存款業務已逾6年，總部位一度高達3500億元人民幣；但自美中貿易戰開打以來，人民幣資產水位大幅降低，截至6月底，國人的人民幣存款已降至2651億元人民幣，創5年4個月來新低。

相較之下，人民幣計價基金規模反而持續增加。去年12月時，人民幣計價基金僅390檔、規模約258.05億元人民幣，今年6月卻增加至454檔，規模達314.09億元人民幣，主要為亞洲高收益債券基金和目標到期新興市場債券基金。

從8月2~6日3個交易日來算，人民幣貶幅已超過2.2%，若國人整體人民幣部位以3000億元人民幣計算，3天市值就蒸發200億元台幣。外銀人士指出，人民幣雖非第一次破7，但此番人民幣底部難料，建議暫勿繼續向下攤平。

分享 facebook (本文截自財訊587期，詳全文)