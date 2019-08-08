老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

文／洪綾襄、吳碩安、李 旻

美中對戰風雲再起，台灣身處風暴核心，該如何自處？日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明帶來國際間第一手觀察。

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美國民主黨原本對中國有很大的期待，現在連他們都覺得被背叛了，不管不行了！」7月25日，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明於「財訊2019影響力論壇」上，急切地分享他從美國華府所帶來的第一手貿易戰情觀察。

果不其然，8月2日，美國總統川普就宣布再對中國剩餘的3000億美元商品加徵10%關稅。辜朝明歸納，未來如果中國國家主席習近平沒有改變他的方針，沒有改變政府方向的話，貿易戰就會持續下去。

過去，很多亞洲國家的產品是運到中國組裝後，再送到美國、歐洲去賣；但將來，只要有寫「中國製造」的產品，美國都會考慮再三，因此，韓國、台灣、日本的產業勢必受到衝擊。儘管近期台商被迫回流，對台灣而言，可能是好消息，「但一定要記得，戰爭不會很快落幕的，這是一場長期抗戰。」

辜朝明觀察，1978年中國領導人鄧小平施行門戶開放政策後，華府一直有一派聲音，相信中國會漸漸走向民主、自由，積極扶植中國經濟發展，包括協助中國加入世界貿易組織（WTO），期盼中國人民在經濟富強後，也會追尋西方的民主法治。

川普根本不在乎民主法治，其實他喜歡和習近平談⋯

一直到5年前左右，這一派陣營講話都比較大聲；另外一派雖然認為，「不行，我們不能信任中國的共產黨，」但過去都是居下風。

然而，現在情況開始改變。在習近平5年多前上台後，中國人權開始逐步限縮：監視器、集中營、媒體受壓、維權律師被捕、香港的反送中抗爭等。

中國更於南海持續軍事擴張，顯示中國並未屈服於美國在第2次世界大戰後所打造的世界新秩序，甚至正在醞釀破壞這樣的秩序。

「3個禮拜前，我在美國首府華盛頓，和當地很多人交換意見。我的感覺是，現在美國幾乎可以說有兩個政府，一方面是川普，還有就是川普以外的所有人。」辜朝明解釋。

對川普來講，他其實唯一在意的事情，就是要能談成一筆好生意，他根本就不在乎什麼民主、自由與法治，他其實就是生意人，因此事實上川普是很喜歡和習近平談，因為習近平是一位獨裁者，可以做所有的決定，所以川普很喜歡和獨裁者打交道。

中國太早亮底牌了，美國豈能眼看獨裁政權坐大

過去這兩年，我們看到川普好像到處去放火，一會兒是加拿大，一會兒是墨西哥，一會兒是中國，一會兒是歐洲；好像動不動要找人吵架，這就是川普的作風；而其他的人，就是跟在川普的後面跑，川普跑到哪裡去，他們就趕快去收拾爛攤子。

分享 facebook (本文截自財訊587期，詳全文)