麻省理工、柏克萊大學共同進駐的超級研究中心 藏身在北科大幕後？

文／林宏達

明年開始，台北將出現多家美國大學共同進駐的超級研究中心，未來台商要跟MIT、柏克萊合作，不必搭飛機，搭高鐵就行了，這個研究中心出現，代表台灣更有機會扮演區域研發中心的角色。

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明年，台北市忠孝東路上，將出現MIT（麻省理工學院）、美國加州大學柏克萊分校等5所頂尖美國大學，共同進駐的研究中心，未來台灣廠商想與這些學校合作，不需要再搭飛機，搭高鐵或捷運就行了！

這是台北科技大學明年即將落成的跨領域研究大樓，這棟大樓裡，除了有北科大自己的研究院，還會有5所美國大學在這棟大樓裡陸續成立研究中心，各自與北科大展開合作研究計畫。

這5所大學來頭都不小，明年最先進駐的，是MIT知名的媒體實驗室，北科大校長王錫福表示，MIT將與北科大在台北共同研究輕量型自駕車。此外，加州大學柏克萊分校的化學學院院長，在北科大校友引薦下，連續兩年來台灣拜訪，明年柏克萊將在台北設立化學及生物醫學相關的研究中心。

MIT搶先進駐 研發輕型自駕車

王錫福表示，MIT的合作案，在前任姚校長時就已經開始，「現在我們就有7個學生，在MIT Media Lab！」他驕傲地說，「我們在實務上很強，能把別人的概念變成Prototype（原型）」。

不過，最近幾年，有興趣與北科大合作的美國大學愈來愈多。

在工業自動化領域知名的美國辛辛納提大學也來了，這個學校工程系學生畢業前，都要接受一年完整的業界實習。王錫福表示，雙方今年展開「智慧感測與應用國際人才培育學院」的雙聯學位的合作案；接下來，解決經費問題後，辛辛納提大學也有意要在這棟大樓裡，設立中心，與北科大共同開發AI（人工智慧）、智慧製造、機械手臂技術。

美國獲得最多產學合作經費的賓州州立大學，也已確定要投入資金，跟北科大合作智慧醫療、智慧製造項目的研發中心。

連續多年，德州大學阿靈頓分校（UTA）與北科大合辦管理EMBA雙聯學位，校長也多次拜訪北科大。王錫福透露，UTA正與北科大討論大數據以及土木營建管理方面的研究合作案。

這些合作案，對台灣產業發展其實有重大意義，因為許多學校選擇在這裡設研發中心，是布局未來與台灣廠商合作的機會。

「台灣的上市櫃公司老闆，有1/10是我們的校友」，王錫福說。走在北科大校園裡，不管是校園裡的雕刻、藝廊，甚至實驗室設備，隨處都能看到校友捐贈，捐贈的單位，經常以億元起跳！

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(本文截自財訊587期，詳全文)