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美國豬轉賣中國 台灣「豬」事大吉

2019-07-25 15:05財訊雙週刊

文／朱曉發

中國爆發非洲豬瘟，肉品市場缺口牽動全球豬肉供應鏈；美國豬肉大量轉銷中國，推升台灣豬價逆勢上揚，為國內養豬產業帶來利多。

防疫不准鬆懈，違規攜帶肉製品入境，一律開罰！」因應非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌日前將防疫提升到國安層級，由於疫情各國遍地開花，在全球經濟自成系統下，蝴蝶效應也悄悄為台灣的養豬產業帶來了另一個春天。

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業界粗估，中國去年起爆發的非洲豬瘟以來，恐怕已經造成總畜養量三分之一、高達2億頭的毛豬死亡，換算一年減少2000萬噸的豬肉產出；雖然中國政府對外否認，但進口量大增卻是不爭的事實。

最新統計數據顯示，今年5月，中國光是自美國進口的豬肉與豬內臟，就逼近4萬公噸，創下歷史新高數量；但即使如此，中國的豬價仍是步步走揚，近期每公斤已達20元人民幣的天價，在在凸顯中國缺豬問題的嚴重性。

疫情「豬」連甚廣！ 種豬也遭殃　產量回升不易

非洲豬瘟雖因中國大規模淪陷而受到全球關注，但事實上，中國並非唯一疫區，光是亞洲地區，包括中國、香港、柬埔寨、北韓、越南、寮國都已經淪陷；就連中國進口豬肉來源的北美與歐洲，烏克蘭、俄羅斯、比利時等也陸續傳出災情。「以中國為例，2億頭豬代表著2000萬公噸的豬肉供給缺口，美國一年的產量僅1400萬公噸，全部賣給中國都還不夠。」進口業者分析。

尤其，亞洲國家普遍以豬肉為主食，需求穩定，但毛豬從小豬出生養到出欄，最起碼要5到6個月，畜養時間長，還要擔心除了非洲豬瘟外，可能還會出現藍耳病、小豬下痢等其他疫情，且此次部分地區是連種豬都因疫情而遭撲殺，生產量要回升，恐是漫漫長路。

「台灣當年一個口蹄疫，花了20幾年才做到拔針，到現在都還沒辦法回到當初的榮景，非洲豬瘟比口蹄疫更難纏，對全球毛豬供給要花多少年才能回復？恐怕幾年內都看不到。」國內某大飼料廠主管私下表示。

不過，也正因為全球豬肉供給短期內難以復甦，再加上中國市場缺口擴大，只要台灣能守住防線，養豬業反而將成為此波豬瘟疫情下的受惠者。

台灣的毛豬產業在經歷過口蹄疫後長期蕭條，小農已經陸續離畜，大廠勢力崛起。多家飼料大廠趁機透過收購豬場或是契養的方式擴大版圖，扭轉過去由台糖獨霸的局面，已經默默地轉成卜蜂最大，大成緊追在後，並與台糖分庭抗禮。

市場預估，光是卜蜂的毛豬，年畜養量就達40萬頭以上，大成也有35萬頭的水準，而台糖預估在33萬至35萬頭左右。

根據統計，國內毛豬畜養量約600萬頭左右，距離口蹄疫爆發前高峰的1400萬頭，僅剩下43%。以每天屠宰量2.3萬頭計算，過去，國產豬肉的年產量頂多90萬噸，同時每年還需從國外進口約8萬噸的豬肉。

本來供給量就不寬裕，現在又有非洲豬瘟攪局。受到中國自美國大量進口豬肉，帶動6月分美豬的價格，從先前每英磅30美分，倍增至65美分，價格高漲削弱市場競爭力，進口業者預期7月的進口量就會下降，少了進口豬肉的競爭，「國內的豬價不要說今年底，到明年恐怕也下不來。」業者認為。

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(本文截自財訊586期，詳全文)

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