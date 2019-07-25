新光三越經營權風暴 23天驚魂記

文／劉佩菱

6月11日新光三越股東會，吳昕達意外落馬董事，引發關注；直到7月4日的董事會，通過由吳昕陽取代吳昕達，出任新光三越總經理。這中間到底發生了什麼事？

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國內百貨業龍頭新光三越驚爆經營權之爭！今年步入30年的台日合資百貨業──新光三越，6月間總經理吳昕達無預警遭到撤換，持股逾半的泛新光集團家族出現意見分歧，在7月的董事會甚至還鬧出雙包。

最終是持股四成的日方決定，力挺現任董事長吳東興，暫時終止這場茶壺裡的風暴，吳東興家族雖穩住的經營權，卻也為未來埋下變數。 由日本三越伊勢丹持股43%、台灣泛新光集團持股57%的新光三越，多年來台日合作無間，長年由吳東興家族主導經營，吳東興出任董事長，吳東興的長子吳昕達出任總經理、次子吳昕陽是執行副總經理，三子吳昕昌則負責新光影城、電商等，都是新光三越的主要經營團隊。

錯愕的股東會 吳昕達從董事變監察人

然而，6月11日新光三越年度舉辦股東會進行董監事改選，原本外界以為一切只是行禮如儀，內部也未事先規畫；沒想到，選出的十三席董事中，日籍董事仍然維持六席，但吳東興家族的董事席次，卻從過去的三席減成兩席，吳昕達意外落馬，從董事變監察人。

根據規定，董事變監察人，監察人便不能擔任管理職；換句話說，吳昕達在不知情的情況下，被換掉了！據了解，當時現場氣氛一片錯愕，未接著選出董事長與總經理人選，就草草結束會議。

董事會依法須在股東會後15天內召開並選出董、總人選，但15天過了，新光三越董事會還沒開。百貨業界突然瘋傳轉貼：「新光三越最高層人事異動──吳東興退位、吳昕達轉任監事，董事長由吳欣盈（新光金董事長吳東進長女）接任，總經理則由吳東興次子吳昕陽接任。」等訊息。

一時間市場訊息混亂，總經理為何遭撤換？董事長大位不保了嗎？行事風格一向低調的吳東興家族，頓時成了百貨業熱議的話題。

目前新光三越董事會共有13位董事，除了日本三越伊勢丹持股43%股權、固定六席董事，泛新光集團57%中，經營團隊的吳東興家族持股約17%，泛新光集團金控持股比高達約40%。從股權結構來看，泛新光家族成員有了不同想法，日方態度則成了此次茶壺裡風暴的最大關鍵。

為了保住經營權，7月初一度出現董事會「鬧雙包」的窘境。知情人士指出，原本泛新光董事依據《公司法》第203條規定（過半數董事可召開董事會），在取得日方董事支持後，準備於7月2日自行召集董事會，頗有一舉換下吳東興家族的意圖。

鬧雙包的董事會 吳東興家族一度面臨危機

而吳東興家族在獲得消息後，更積極與日方六席董事聯繫並取得理解，硬是提前於7月1日召開董事會，瞬間扭轉局勢，穩定現有高層人事；董事長吳東興、副董事長村上英之全數續任。

知情人士指出，吳東興續任董事長，凸顯日方對現有經營團隊貢獻的肯定；之後在7月4日的董事會，也通過由吳昕陽取代吳昕達，出任新光三越總經理。事情發展至此，以吳東興家族為首的經營團隊，也算是穩定下來。

分享 facebook (本文截自財訊586期，詳全文)