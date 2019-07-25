味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

文／游筱燕

味全最近高階主管大換血，董事大洗牌，據傳與頂新魏家兄弟的角力有關，加上味全龍爭議，讓外界好奇魏家的盤算是什麼？

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味全公司6月27日召開股東常會，一舉換了五位董事，九席董事有五席是新面孔；原味全董事長陳永清也以「屆滿退休」為由，由OK超商前總經理、現任好食好事基金會董事長陳宏裕接任，這是頂新自2014年宣布退出味全經營權以來，聘任的第三位董事長。

此外，三席獨董也換了一席，由現任好食好事基金會董事宋俊明出線。好食好事基金會是2017年成立的非營利組織，是在頂新集團30億元食安基金底下的基金會，幕後推手正是頂新三董魏應充。

被離職董事、獨董 最後一刻才知道

市場解讀，這代表魏應充的勢力將重回味全，但改選隔天，味全股價隨即跌幅6%，跌至32.8元，看來市場對經營階層的改變，似乎不太埋單。知情人士指出，這次的人事大風吹，其實已經凸顯出魏家兄弟間的矛盾。

味全在油品風暴前是由魏應充出任董事長，事件爆發後，頂新雖然宣稱退出味全，但身為味全實際上的大股東，在魏應充入監服刑期間，味全一直由大董魏應州看管；味全高階經營團隊都知道，每個月都要去台北101大樓84樓的辦公室，向魏應州報告上個月的結算，以及下個月的預期目標等財務數字。

近年，味全專注於中國發展冷藏飲料，不僅去年大陸的營業利益已能補足台灣的營業虧損，帶動味全由2015年谷底時稅後淨損19.13億元，到2018年稅後純益9.83億元，「大董心裡覺得，味全是他救起來的。」頂新高階幹部形容。

但去年12月魏應充假釋出獄後想拿回味全主導權，兄弟間的矛盾也隱然升高。光是在味全公司的人事安排上，兩人就有不同的看法，「董事名單，大董和三董喬了一個多月喬不出來。」知情人士指出，喬到最後，考量到魏應充曾入監服刑、受了委屈，大哥決定退讓，「許多被換掉的董事、獨董，都是最後一刻才知道自己被換。」

不只如此，對於重新復出的味全龍隊，兄弟看法也不同。味全龍由魏應充以頂新和德文教基金會創辦人的名義主導，5月13日中職通過味全龍隊加盟審核，成為中職第五隊，預計2020年打二軍，2021年正式以一軍亮相。

味全龍復出很燒錢 股東憂權益受損

味全龍復出，龍迷很高興，但味全的投資人卻很擔心。癥結點在於台灣的職棒市場過小，辛苦經營卻不易獲利，最後誰要出錢？頂新高層指出，拋出組隊想法的是魏應充，在家族會議時，四董魏應行認為當年球隊是在他手上解散的，於是贊成，二董魏應交也支持，惟獨魏應州認為不妥，因為不會賺錢。最後兄弟的決議默契，是由味全來出資，也有助企業形象的加分。

只不過，加入球隊要先繳加盟金1億2000萬元，還得附上3億6000萬元的保證金，且須經營滿5年後才會歸還，另要配合1億元的地方棒球振興計畫，負擔其中7000萬元的額度，加上每年要燒的1億至2億元，對味全來說是一筆沉重的負擔。

知情人士透露，味全有些前高階經營團隊當時表達反對意見，認為對味全不公平。

分享 facebook (本文截自財訊586期，詳全文)