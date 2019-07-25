親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

華航董座鞠躬道歉 認了免稅私菸賣10009條

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09財訊雙週刊

文／吳雅樂

歷經一番掙扎和思考後，林飛帆決定接下民進黨副祕書長。這起人事案在黨內並無爭議，倒是引來柯文哲、張善政連番的「酸言酸語」，他們跳腳的背後，其實也正凸顯林飛帆轉換跑道的重要政治意涵。

分享

一件新添購的淺藍色襯衫、深色長褲，搭配咖啡色的皮鞋，太陽花學運領袖林飛帆正為他的新生活納入了一些不同以往的元素。這一天，他在民進黨黨部9樓貴賓室接受採訪，他的身分是—民進黨新任副祕書長。

簽下入黨申請表 對自己的政治契約

從街頭走入黨部，這是一樓到九樓的距離，搭電梯可能不到一分鐘，卻讓他掙扎大半年。昔日社運夥伴、現任中央畜產會副執行長姚量議觀察，林飛帆相當愛惜羽毛，對決定事情也比較「龜毛」，但這個加入民進黨的決定，並不讓人感到太意外，只是這考慮的過程，連姚量議也相當好奇。

「呵呵呵，…就是一個我過去從來沒有想過的決定」，林飛帆抬頭思考了幾秒鐘，回想幾天前簽下入黨申請表的當下，「簽下去的那一刻，有點像是『契約』」，既要完成對自己的期待，也要完成大家的期待。

林飛帆提到，先是民進黨黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉力邀，後有總統蔡英文、府祕書長陳菊與之討論，他才終於確認彼此共識，並替自己立下目標：反外國勢力、打造「非韓家園」，和力挺蔡英文當選。

民進黨黨發言人周江杰認為，從「體制外」或「體制內」推動理念沒有對錯之分，這只是一個選擇。

像他個人，就是認同民進黨「2025非核家園」理念，以及了解推動理念需要政治過程，所以加入政治工作者行列，無違和感地從「綠黨人」轉為「民進黨人」，或許這也是林飛帆認清路徑的方向。

眾所周知，林飛帆與時代力量關係交好，過去也經常批評民進黨。網友在人事案曝光後，第一時間就起底林飛帆的「黑歷史」，包括批評「陳菊、張志軍搞閉門會」、批評前瞻計畫，甚至嗆民進黨說，「就繼續墮落吧」，「我們施壓對象從來不只有國民黨，還有民進黨」等等。

憂全球民粹抬頭 助英防韓延續進步價值

面對這些過往，首先林飛帆坦承，自己無法閃避這些質疑，但也希望那些批評能成為政黨下階段成長的養分。對照蔡英文期待民進黨更包容，其實就是林飛帆希望能在黨內爭取到改革的空間，只是他也不知道自己的「能耐到哪裡」，「做了才知道。」他靦腆的笑容中難掩內心忐忑。

時代力量發言人李兆立認為，林飛帆是否能在黨內改革是一項挑戰，如果他和民進黨沒有談到這點，應該不會答應接任副祕職務。

但為什麼反韓、助英可以成為加入民進黨的一種理由？林飛帆2017年前往英國攻讀第二個碩士學位，就近觀察了英國脫歐過程，感受到全球性民粹問題興起，眼下韓國瑜風潮席捲全台，讓他對台灣未來感到憂心。

此外，林飛帆參加過一次英國工黨年度大會，「分組討論議題、審議式民主模式讓人大開眼界。」其中，有個英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）的外圍組織，作為社會政治力，試圖用槓桿原理，先將柯賓推舉為首相，再讓公民意見被實踐，「在我看來，是個新的政治運動形式」。

不難理解，考慮「跳下來」實踐現實政治的林飛帆，在於民進黨的開放性。親近林飛帆的好友觀察：掙扎這大半年才加入民進黨，最讓林飛帆煩惱、想說也說不出口的，是一大票好兄弟都在時力，林飛帆不希望傷害彼此的革命情感。

分享
(本文截自財訊586期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

美國豬轉賣中國 台灣「豬」事大吉

2019-07-25 15:05

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

群光員工比同業多領一倍 許崑泰：員工加薪5％ 公司多20％獲利

2019-07-11 14:43

辜朝明：美台關係轉好 川普仍是風險

2019-07-11 14:41

徐旭東不能輸的一場中國經營戰

2019-07-11 14:40

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

靠1支筆變身網紅 八耐舜子的奇遇人生

2019-06-27 14:39

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

當世界的香港 變成中國的香港…

2019-06-27 14:39

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

信邦王紹新 數學老師變身百億大老闆

2019-06-13 15:25

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:48

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:48

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 12:43

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

2019-05-16 12:40

加入社會住宅 包租公報稅省很大

2019-05-16 12:39

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:08

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-04-18 14:04

《獨家直擊》豐田核心基地 氫氣車王國揭密

2019-04-18 14:02

《獨家專訪》美國國務院副助理國務卿米德偉：「4I」點亮台灣 持續強化台美關係

2019-04-18 14:01

拱韓聲浪沸騰 一場神祕餐會兩大落寞天王

2019-04-18 13:59

一場官司 看見宏達電和谷歌沒說的祕密

2019-04-18 13:57

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

5G PCB潛力股要發動了

2019-07-18 11:49

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-17 16:32

美股狂牛 台股追不追？

2019-07-18 11:47

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top