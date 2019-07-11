群光員工比同業多領一倍 許崑泰：員工加薪5％ 公司多20％獲利

文／林苑卿

群光電子用人採「精英123」政策，亦即延攬1位優秀人才，執行兩人的工作，並給予3人的薪酬；不僅員工薪資待遇高，企業也極具競爭力。

根據我的經驗，多給員工5%至10%薪水，可以多創造20%的利潤出來。」個性爽朗的群光電子董事長許崑泰接受《財訊》專訪時肯定地說，「以群光最後的獲利表現，最終都印證我的看法是對的，有賺錢就應該多分一點給員工，這絕對是良性循環，就像台積電一樣，員工薪資優渥，也造就世界級的企業。」

群光電子讓外界眼睛為之一亮的，不僅是2018年營收創下新高紀錄，以及上半年營收創下同期新高點，還有今年在公開資訊觀測站上揭露的「非主管職的員工薪酬資訊」，在排除員工100人以下公司標準篩選下，群光是電子零組件上市公司中，給非主管職員工薪資最「阿莎力」的企業。

2018年，群光電子共發給非主管職員工薪資達9.7億元，員工平均數達652人，平均每人發放148.8萬元。相較於電子零組件產業的平均薪資是78.5萬元，群光電子在電子零組件產業的員工薪資發放拔得頭籌，堪稱是電子零組件上市公司中，對員工最慷慨的企業。

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給薪阿莎力！ 基層薪酬較業界平均多1倍

群光電子財務長暨發言人林玉玲指出，群光的員工薪資分配，以不低於稅前盈餘的11%為發放基準，比率優於多數同業。薪酬發放對象順序，更以優先照顧非主管職員工為原則，因此群光電子非主管職的薪酬得以較業界平均多1倍左右。

群光電子用人採「精英123」政策，亦即延攬1位優秀人才，執行兩人的工作，並給予3人的薪酬；而非倒過來的321模式：3個人做兩個人的工作，卻僅領1個人的薪酬。

許崑泰強調，群光電子同時重視員工、股東、供應商及客戶等4大面向，其中希望能最優先照顧員工，願意提供較業界優渥的薪酬，以招募及留住優秀人才，使員工能無後顧之憂的專注於工作，「因為沒有優秀的員工，就無法創造出另外3大面向的獲利及連結」。

群光電子總經理呂進宗表示，員工經驗累積更多，做事會更純熟，所以寧可把好人才保留下來，降低人力流動率，發生錯誤的機率就低，「現今，群光電子的人員流動率低於2%」。

(本文截自財訊585期，詳全文)

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