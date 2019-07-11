辜朝明：美台關係轉好 川普仍是風險

文／郭庭昱

在大國博弈的背景下，美中對抗的下一步怎麼走？會從貿易戰演變到貨幣戰嗎？美國頻頻向台灣示好，台灣真能從中獲益嗎？日本野村研究所首席經濟學家辜朝明為你帶來第一手觀察。

6月底在日本舉行的G20（20國峰會），美國總統川普、中國國家主席習近平的見面會談，雖然和緩了貿易戰的緊張氣氛，後續發展仍留下許多問號。日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，接受《財訊》專訪時，才剛剛離開大阪現場。辜朝明總是能從複雜的局勢中，梳理出脈絡，提出敏銳又犀利的觀點，以下是專訪內容：

不許妥協讓步！ 各方施壓 川普談判難度大

《財訊》問：6月底G20「川習會」之後，你觀察到什麼變化？

辜朝明答：在G20之後，我認為美中雙方都比較願意妥協。之前的協商破局，是中方認為受到不公平的待遇，我想美方會在措辭或表達上調整，讓中國能夠接受。

我剛剛從大阪回來，和很多人交換意見。貿易戰是由川普發動，在過去1年多，川普可以自做主張妥協，或者另起新協議。但是近1個多月，他已感受到來自勞工團體、國會議員更大的壓力，要求他「不要妥協」，他現在已不能輕言讓步、放棄，這是最近1個月的新發展。雖然，美中雙方仍想達成協議，但現在來自美國勞團及國會的壓力，比半年前、1年前更大，限縮了川普妥協的空間，也增加談判難度。

問：美國在5G及其他重要科技技術上對中國施壓，與1986年美日簽署半導體協議相似嗎？對於中國有什麼影響？

答：在科技技術上，華盛頓的態度是不再讓中國竊取技術。這和30年前的美日問題完全不同，當時是美國抱怨日本不買美國的半導體；這次，中國非常願意採購美國的半導體產品，但因中國一向熱中於竊盜知識產權，美國不願意賣。

還有，美方也忌憚中國法令（編按：指《國家情報法》），其規定公司或公民有責任提供相關資訊給政府。目前南海的緊張局勢，加上資安問題頻傳，都讓中國科技產品銷售到美國的難度增加。美國在科技上限制中國，長期會助長中國發展自己的產業技術；但短期，因為中國相關產品不容易賣往美國，對銷售不利。

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問：1985年美國和各國簽下《廣場協議》，令日圓兌美元一路升值。這次會希望人民幣升值嗎？

答：我認為，正確解讀《廣場協議》的目的，其實不是要日圓升值，而是讓美元兌所有貨幣貶值。現在也一樣，美國的貿易赤字來自很多國家，在亞洲包括中國、台灣、韓國、日本，都是美國的順差國，如果這些貨幣一起對美元升值，將是解決美國赤字的最好辦法。

(本文截自財訊585期，詳全文)

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