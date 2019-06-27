黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

文／段詩潔

黃金自2011年歷史天價下跌後，沉寂了好些年，一度被市場遺忘，隨著近期全球金融動盪，黃金走勢又再度成為焦點。

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隨著國際金融市場動盪，黃金價格近期也激情演出，大家最關心的是，金價後市怎麼看？

有「黃金王子」封號的台銀貴金屬部副理楊天立表示，從去年8月到今年2月，可視為新的多頭趨勢開始，走了5波後開始進行ABC波修正，現在又發動一波，「只是修正跌得不夠深，漲上來速度又太快，一下子快把今年設定的目標區（1400~1425美元）都漲完了。」

就短線而言，雖然6月金價因反映市場走得很快，楊天立認為，並不會把今年設定的目標價大幅拉升，因為市場雖然動盪，大都在預期之中，並沒有爆炸性的事件發生，有點像是反應聯準會發言轉向鴿派的軋空行情。

今年目標價漲完了？ 向上突破後還會回頭修正

金價自2013年以來，欲向上攻破壓力線，好幾次嘗試突破都無功而返，這次終於向上突破；但從技術線型上來說，一定要回頭測底。楊天立指出，雖然底部墊高，但仍可能面臨修正，7月可能看到金價技術面回測大頸線約1360美元附近位置。

第一個要觀察G20的結論，如果沒有太大的意外，對金價也不會提供太多動力，那麼黃金走完軋空行情就要開始回測。1360美元是第1個支撐帶，如果沒有進一步讓市場擔憂的新消息，1340美元就是第2個支撐帶。

7月也要觀察聯準會是否降息？以及談話方向？當然，現在因為聯準會立場轉向鴿派，所以黃金冷卻下來；假設7月降息，那麼金價有可能往1400美元衝，因為原本的軋空行情就變成真的了。但以目前市場預期降息機率很低的情況下，還是回頭修正機率為高，即使金價進一步再下探，1310美元就有強大支撐。楊天立直言，由於底部墊高，金價破1300美元的機率已經很低。

分享 facebook (本文截自財訊584期，詳全文)