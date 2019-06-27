地方派系牽制 盧秀燕究竟挺不挺韓？

文／楊螢

同樣是新科市長，同樣在六都首長施政排行中列居末段班，但盧秀燕可沒有韓國瑜幸運，不僅面臨市政績效遲遲無法彰顯，還得面對黨內初選選邊站的壓力。

分享 facebook

6月22日晚間8時許，剛結束台中造勢大會的高雄市長韓國瑜、李佳芬夫妻，從台中7期造勢會場，驅車直奔永豐棧酒店的阿利海鮮，「掛名」設宴的是台中市長盧秀燕。但眾人目光不是關注盧秀燕，而是與會的黑派要角、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，這場餐敘也讓以中立自居，不願為韓國瑜站台的盧秀燕，在這一天巧妙地與韓國瑜有了交集。

韓國瑜與盧秀燕在餐會中，究竟談了什麼？與會者均三緘其口，或以老朋友聚會搪塞；但台中政界普遍認為，這場宴席具體呈現盧秀燕因地方派系而當選，也受派系牽制的政治現實。

盧秀燕掛名宴客 顏清標才是操盤手？

地方派系是盧秀燕當選的重大助力之一，卻也埋下盧秀燕受派系牽制的困境；最明顯的是這場韓盧餐宴，民進黨議員江肇國就懷疑，盧秀燕是掛名，幕後推手是顏清標，同黨議員黃守達亦有類似看法，盧秀燕不想表態下注郭台銘或韓國瑜，卻有顏家（顏清標及其兒子立委嚴寬恒、女兒副議長顏莉敏）盯著，才會有「卡卡的」設宴之舉。

韓國瑜、盧秀燕雖然都是國民黨的新科市長，不過兩人的際遇卻大不同。上任半年來，在多次施政滿意度調查中，兩人都居後段班，但卻無損韓國瑜在藍營「救世主」地位，挾著高人氣，挑戰總統大位；而盧秀燕上任來，明顯遭媒體邊緣化，正面新聞有限，現在又面臨市政治理與國民黨初選選邊站的兩道難題。

分享 facebook (本文截自財訊584期，詳全文)