靠1支筆變身網紅 八耐舜子的奇遇人生

文／段詩潔

可愛的字體配上插畫，成為你我生活中的療癒；而這一篇篇引人發笑的作品，竟都是出自1位大叔之手。從大叔變成暴紅的八耐舜子，人生也是一場奇遇記！

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桌上各種顏色的麥克筆一字排開，八耐舜子時而沉思，時而下筆，時間彷彿悄悄靜止，臉上流露出的專注成了1幅美好的圖像。眼前這位帶著帽子，還有點「萌」的中年大叔，你可能覺得陌生；但他筆下的1字1畫，卻是每天陪伴我們再熟悉不過的生活日常。

八耐舜子有多紅？臉書擁有超過70萬粉絲，貼出1張作品往往就能觸及百萬人次，靠寫字畫畫搞到出書，簽書會還簽到馬來西亞去。但在兩年多前，他還是一名在電視購物台打雜的場務。

臉書粉絲逾70萬 寫字畫畫也是門好生意

61年次、自稱不愛念書的舜子，國中念美術實驗班，高中順理成章進了復興美工。高二出去打工，就到食品公司做美術工讀生，同事教他寫POP賣場廣告海報，後來陸續在百貨公司、西餐廳等地方寫海報，就此奠定了POP基礎。

舜子很快成立了自己的工作室，他觀察有一些店家像服飾店，其實偶爾也需要POP海報來行銷，但不可能專門請1個人來寫，認為這是一門好生意。於是他從到各個店家發傳單開始，幫一些店家寫POP海報，生意經營得挺好。

「一直到電腦出來，把POP整個打趴。」電腦不但有POP字體，還可以自行輸出。舜子於是改幫唱片行做櫥窗布置，當時北中南不少唱片行都是他的客戶。後來因為唱片市場一路衰退，經營了9年的工作室只好黯然收攤。舜子感慨說：「我等於經歷了兩次打擊。」

分享 facebook (本文截自財訊584期，詳全文)