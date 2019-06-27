當世界的香港 變成中國的香港…

文／洪綾襄

你很難與香港金融圈談政治理想或願景；因為他們最現實，也最清楚利之所在；他們心知肚明，即使信心短期遭到衝擊，香港還是無人能取代的金融重鎮。

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作家張愛玲在《燼餘錄》裡談論香港時說到：「現實這樣東西是沒有系統的，像7、8個話匣子同時開唱，各唱各的，打成一片混沌。」6月大遊行期間，本刊走訪兩岸3地，發現每個人分析香港當下與未來的處境，亦是如此。

香港是與紐約、倫敦並駕齊驅的世界金融中心。據統計，全球152家銀行都把亞洲總部設在香港，銀行雇員超過10萬人，資產管理、私人銀行、基金理財從業人員達3萬7千人，管理來自全球超過50兆港元的資產。

香港也是最繁忙的資金交易中心。根據香港證券及期貨事務監察委員會統計，2018年香港超越泛歐交易所，成為全球第5大、亞洲第3大的證券市場。現共有2315家公司在香港交易所上市，總市值逾29.9兆港元，每月平均成交量高達1820億美元，規模相當於台股的4倍。

香港更是台灣富人最愛的資金調度中心。去年台灣海外分支機構大賺619億元台幣，創史上新高，光香港分行獲利就達333億元，占海外獲利一半以上，成長率高達3成，業務就以服務台商與台灣高資產族為主。根據瑞銀集團（UBS Group AG ）的報告，台灣海外資產約5000億美元，僅落後於中國的1.4兆美元和美國的7000億美元，絕大多數都停泊在香港。

香港是如此重要且複雜，反送中大遊行事件就像多角稜鏡，在每個人身上折射出不同的心思。

分享 facebook (本文截自財訊584期，詳全文)