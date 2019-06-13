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國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29財訊雙週刊

文／林果契

今年公司治理議題最熱門話題是董事酬金，其中領最多的國巨2018年的平均董事酬金達1.142億元，遠遠超過台積電的4014萬元，成為矚目焦點。

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上市櫃公司的董事酬金向來是備受市場關注的焦點，因此，董事酬金分配是否合理也是公司治理重要的一環。根據公開資訊觀測站資料，國巨2018年稅後純益338.4億元，董事酬金總額為10.28億元，占稅後純益的3.03%，平均董事酬金為1.142億元；至於董事加計兼任員工酬金的總額為10.68億元，占稅後純益的3.15%，平均每位董事加計兼任員工酬金為1.187億元，居上市公司之冠。

國巨董事最肥　平均酬金超過台積電1.8倍

反觀，台積電2018年稅後純益3511.3億元，董事酬金總額為3.78億元，占稅後純益的0.1%，平均董事酬金為4014萬元；至於董事加計兼任員工酬金總額為7.01億元，占稅後純益的0.19%，平均每位董事加計兼任員工酬金為7444萬元。台積電平均董事酬金在上市公司排名第3，僅次於國巨及中信金（平均為5430萬元），至於平均每位董事加計兼任員工酬金則排名第2。

值得留意的是，國巨董事長陳泰銘2018年的董事酬金為1.565億元，另一法人董事旭昌興企業公司（共擁有5席董事，法人代表分別為王金山、林宗勇、楊世緘、張綺雯及林來福）的董事酬金為8.608億元，監察人寰泰有限公司的酬金為1.565億元。

國巨去年回饋董事這麼多酬金，員工是否也受到同樣的報酬呢？回過頭來看國巨和台積電去年的平均員工薪資（包含本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資），以及平均員工福利費用（包含薪資、勞健保、退休金及其他員工福利費用，經扣除董事酬金）水平。國巨共有3969位員工，2018年的平均員工薪資費用為74.9萬元，平均員工福利費用為90.2萬元。

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(本文截自財訊583期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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