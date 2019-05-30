永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

文／洪綾襄

為了樹立公司揭弊者的典範，曾經兩度揭弊吹哨，與永豐金何家奮戰兩年多的王姓前副總再次站到前線，力挺《揭弊者保護法》，痛訴她遭公司報復的血淚經歷。

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永豐金控風暴過去兩年多了，《揭弊者保護法》草案送進立法院了，台灣公司治理在亞洲12個市場中排名第5；但事實上，我們與惡的距離，仍然沒有拉開。

永豐金控王姓前副總經理，就是當時在永豐金控多項弊案中，「唯2」具名的揭弊者。因為她勇敢地兩次揭弊，才讓主管機關發現永豐金的弊案。

但她隨後也因而被永豐金無預警開除，還提起民刑事訴訟，兩年多來被數10封存證信函和輿論攻擊，丈夫為此暴瘦，她自己也因壓力過大，兩度開刀切除腫瘤。「所以很抱歉，這次家人強烈希望我的名字不要再見諸媒體，我不能再讓他們承受更大的壓力了。」

王前副總在加入永豐金前，曾於瑞銀、花旗等外商銀行擔任財務主管，這些公司非常重視建立員工揭弊觀念，定期提醒及訓練；所以對她來說，揭弊是保護公司、保護股東，做對的事，看到疑似舞弊就去告發遏阻，並沒有想太多。

沒想到她提出舉發後，對外卻被高層抹黑成「管理高壓，涉人身攻擊、情緒管理不佳並抨擊主管之失當言行」；對內被同仁公審霸凌，向永豐金控獨董揭弊時，獨董沒有積極作為，還在董事會表決時贊成解任她。

獨董則透過公司表示，有依照內部程序請稽核單位釐清事實，在2017年1月~5月之歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上均有提出積極改進之建言。

決心奮戰到底 否則以後沒人敢揭弊

儘管金管會主委顧立雄早已挑明了說，王姓前副總與金控財務長張晉源兩人揭露永豐金相關弊案，確實為「吹哨者」無誤，要求永豐金妥適處理，永豐金也成立了誠信經營委員會，宣稱要加強內稽內控、強化公司治理，但永豐金至今對王前副總的種種申覆仍不受理。

這兩年來，王前副總的復職請求，永豐金毫無進一步的回應，連當初大動作向王前副總提起的刑事自訴，永豐金也不出庭；雖曾提出和解，但金額卻只有150萬元。對比近日永豐銀行工會抗議的，去年總經理與副總平均年薪高達765萬元，這150萬元對一家銀行、證券財務長來說，更像羞辱。

更何況，「我要是收了，其他還留在永豐金的揭弊者該怎麼辦？所以我一定要奮戰到底，不能讓他們認為揭弊者的下場都很慘，否則以後都沒人敢揭弊了！」

得知《揭弊者保護法》送到立法院審理，她備感欣慰，肯定台灣終於把揭弊者保護由內部公司治理層面，提升到外部法律層面，讓吹哨者也較有保障；所以她願意再次站出來，希望透過自身經歷，讓外界更清楚知道揭弊者為什麼需要保護，以下為她的陳述。

分享 facebook (本文截自財訊582期，詳全文)