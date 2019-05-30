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長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02財訊雙週刊

文／郭庭昱

美中經濟戰至今，美方啟動貿易戰以關稅為武器，科技戰以技術來圍堵。接下來，貨幣戰、金融戰才正要登場。

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美國總統川普在5月15日宣布國家進入緊急狀態，商務部隨後以維護國家安全為名，將華為列入「實體清單」，包括谷歌、高通、英特爾、安謀，以及日本的松下、東芝，以遵守規定之名對華為停止服務或供貨。

這是美國第2次衝著華為，前1次是2018年12月1日，川普和中國國家主席習近平在阿根廷G20峰會時，華為總裁任正非之女、華為副董事長孟晚舟過境加拿大被扣留，罪名是違反伊朗禁令。

華為啟示錄　美國鳴槍　掀科技冷戰　

美國兩次針對華為的重擊，都恰好在美中貿易談判的關鍵時刻，雖然原因都和貿易無關，時機太巧合，不免令人聯想是美方在施壓，5月初美中談判破局的主因指向中國不願將美方多項要求入法。這次美國向中國傳遞的訊號很清晰︰如果不重回貿易談判桌，修改法令以維護平等互惠的貿易環境，除了關稅，美方還是有很多手段加壓中國。

雖然華為技術進步神速，但現在是開放的環境，強調平台、內容的互連，技術分工、尊重智慧財產權才是全球化的精神。偏偏美、中的大國競爭，最深層的結構是在於經濟體制完全不同，美國是自由競爭、資本主義；中國是國家資本主義，一黨領政。體制的差異已經為競爭定調︰什麼樣的體制吸引什麼樣的隊友。

當美國祭出國家安全的大旗，包括谷歌的Andriod（安卓）平台、安謀的IC設計架構、高階半導體機台，以及EDA（電子設計自動化）軟體、台積電的晶圓代工，這些都是中國企業尚未掌握技術的領域，目前已有部分企業停止往來。以關鍵技術限制華為，就算華為有三頭六臂，一年半載都備齊了，最好的效果也只是留住國內的用戶，畢竟中國網路管制，翻牆不方便；但國外的用戶很難留住，自然會有別的品牌提供高性價比的手機補上需求。

中國控訴美國霸凌，任正非也跳出來說自己有備胎，這就像是美中互相叫陣，盟友紛紛選邊站，秀肌肉，不管是從現實面，或者站在企業的利益面，跟著美國有法制和民主國家的保障，跟著中國只得接受共產體制。也因此，這場美中的競爭，將是「八國聯軍」（先進民主國家）聯手壓制中共的長期抗戰。

美中經濟戰至今，美方貿易戰以關稅為武器，科技戰以技術來圍堵。中國有2種選擇，1、是取得妥協，可能在6月底大阪G20會議上，川習見面和緩氣氛，仍有機會和談。2、是強硬的拒絕，正如5月談判破局後所見，中國國內民族情緒高漲，習近平巡視江西稀土產地，被解讀為提醒中國握有全球8~9成的稀土產量，雙方緊張關係升溫，經濟冷戰氛圍蔓延。

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(本文截自財訊582期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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