加入社會住宅 包租公報稅省很大

文／游筱燕

蔡政府的社會住宅20萬戶中，有8萬戶是仰賴從空屋引導釋出，目前進度僅近4000戶，不如預期的1萬戶，2期又將於7月開跑，政府希冀用稅優引出大房東。

分享 facebook

房東大戶盧先生，手上有40間房，統統坐落台北市，過去他出租房從不報稅，有一次房客拿租賃契約書去列舉申報，他被稅務機關查到名下的40間房，進而追稅、溯及既往5年，只能乖乖補稅；去年他接受包租代管業者的建議，將所有收租房全數加入包租代管社會住宅計畫，遇上現在的報稅季很有感。

40間房大戶 年省百萬

原來，概略計算他每間每月收租2萬元，扣除政府的稅優獎勵，得以扣除1萬元免稅額，還能扣掉60%必要費用，等於1個月僅4000元、1年僅4.8萬元租金計稅，若用所得稅適用稅率40%計算，40間房的租賃收入需繳納76萬8000元所得稅，比起未加入前省下142萬元，此外，他的地價稅和房屋稅比照自用收費，讓盧先生直呼划算。

不只房產大戶，名下有一間房的7年級生王先生，也因為參與計畫，最近報稅省下逾17000元，對小資族的他不無小補。

包租代管的社會住宅計畫，是蔡英文總統上任後，所推動8年興建20萬戶社會住宅之一，當時承諾12萬戶由政府直接新建；8萬戶就仰賴包租代管的空屋釋出，2017~2024年1年1萬戶，連續8年就是8萬戶。

也就是說，由於興建期較長，為了不浪費市場上的空屋資源，只要名下有閒置住宅，政府都能向房東承租，轉而租給有需要的人。

報稅季一到，最近內政部強力放送包租代管好處，目前有兩種方案，房東若依去年6月27日上路的《租賃住宅市場發展及管理條例》，委託包租代管業者管理一般「租賃住宅」，且契約期間達1年以上，每月租金所得享有6000元免稅額，及2萬元以下租金收入53%的抵扣費用額度。第2種是參加「社會住宅」，而享有所得稅減徵優惠，因為具有社會公益，能獲得較高的減免額度。

事實上，內政部前兩年針對6都，開始了社會住宅包租代管第1期計畫，統計至4月中，全台的媒合戶數達到3852戶；7月接著就要開辦第2期，開放至全台各縣市，已知目前有基隆、新竹、苗栗、屏東等地有意願加入。

宣傳不力 進度不如預期

由於1期的目標是1萬戶，2期再增加1~2萬戶，對於首推的成效不彰，內政部長徐國勇日前坦承不如預期。不過內政部次長花敬群對記者說，從制度建立、廠商培植、民眾接受度到地方政府建立制度，一切從無到有，即便未達標，「但我認為成效不錯，有許多房東因此受惠，應是宣傳力道不夠，接下來我會去獅子會、扶輪社等公開活動上努力去宣傳。」

(本文截自財訊581期，詳全文)

【更多精采內容詳見】 《財訊官網》