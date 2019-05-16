台美利差大 銀行搶美元兩頭賺

文／林文義

近6年，台灣本國銀行美元存款部位增長一倍，折合超過新台幣10兆元，顯示新台幣利率長期處於低檔的情況下，銀行和民眾都在搶美元賺利差財。

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永豐銀行5月8日推出「母親節快閃高利定」3天活動，3個月年息高達5.2%的美元高利定存，第1天數百位名額在40秒內全部被搶光。在新台幣利率長期維持低檔的情況下，資金自己會找出路，而銀行業也藉由吸進美元，在企金和個金業務兩頭賺。

提高利差 吸納美元存款

近年來，隨著美國聯準會（Fed）逐次調高利率，將美元聯邦基準利率由接近零升到目前約2.42%的水準，本國銀行的美元存款部位也跟著水漲船高。2012年底，全體本國銀行美元存款部位才折合新台幣4.9兆元，但到了2018年底已超過10兆元。金融業高層指出，銀行業喜歡用高利吸收美元存款，主要有4個策略：分別是提高利差、負債管理、財富管理、財務操作。

由於央行長期不調升新台幣利率，國內長期處於低利率狀況，導致新台幣存放款的利差太低，銀行若只做新台幣存放款生意，競爭非常激烈，吸收美元做放款和投資才有比較大的利頭。也就是說，銀行以短天期的高利率吸收美元存款進來，若這些美元存款能留得住，再拿去放款就可賺到較高的利差。

以去年最賺錢的中國信託銀行為例，中信銀去年稅前盈餘340.2億元，但去年第4季新台幣的存放利差只有1.60%，而外幣的存放利差則高達2.32%，使得中信銀整體利差來到1.91%的水準；而中信銀的外幣放款在2018年底也高達1兆元，遠高於對法人及房貸放款，外幣放款部位有效提高了獲利。

銀行業吸收美元存款的第2個策略是負債管理，這點台灣銀行董事長呂桔誠最有感受了。台銀的存款總額高達3.9兆元，其中有1.7兆元是新台幣定存，定存利率雖然只有一點多，但因新台幣放款生意不好做，支付定存的利息有些已高於台銀新台幣資金用途的利潤。

把台幣定存 轉成美元存款

呂桔誠說，很多個人定存可說是做1筆虧1筆，而台銀又是國家政策銀行，不能拒絕任何存款，只能想辦法把這些新台幣定存資金轉成美元存款，而美元存款利率是按市場利率減碼，這些吸進來的美元資金就算不做放款，拿去拆借給同業都可以賺錢。

呂桔誠表示，存款是銀行的負債，把去路較窄的新台幣資金轉成放款管道較多的美元存款，就是一種負債管理，而且這種措施沒有什麼成本，就能提高銀行獲利。因此，呂桔誠去年就下令要求台銀要達成1年吸收與1000億元新台幣等值的美元存款，以提高獲利。

(本文截自財訊581期，詳全文)

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