從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

文／尚清林

台生材成功研發出泡沫式人工腦膜，不僅吸引台灣法人圈高度關注，就連矽谷高階醫材創業圈中頗負盛名的Incept，都前來尋求合作。

分享 facebook

許多生技產業高深難懂，市場投資人對於生技公司已用最嚴格的標準看待，但即使如此，卻仍有一家至今仍未獲利的醫材股，不僅順利通過上櫃審議即將掛牌，就連法人圈都對這家高階醫材股感到興趣。

每年潛在商機達16億美元

原來，這家創立於2012年的台灣生醫材料公司，可說是由工研院一手孵生出的新創醫材公司，創辦人廖俊仁出身於工研院，經歷8年時間研發出泡沫式人工腦膜，這項創新醫材產品為全球獨有，每年潛在商機更高達16億美元。

該公司不僅獲得三陽董事長柯孝雄的贊助，振曜科技也以每股30元入股，連振曜董事長呂俊德，甚至以自己個人名義投資台生材，成為台生材的董事長。

「就像玩迷宮遊戲，創業人生也是如此，找錯了路就可能繞不出來，創業像是探險，不知道前方的結局如何？」身為台生材靈魂人物之一的廖俊仁說出自己創業心聲，「在實驗室裡，是允許失敗的。即使成功了，也是應該的，成就感不如業界來得興奮。」

廖俊仁跳入業界後改變思考邏輯，拋棄過去工研院關門研究的實驗計畫，而是要以「現實生活需求為導向」的研發模式，掌握住醫院端、實驗端及產品端3方取得一致的共識，而不是做出連醫師都不愛使用的無意義產品。

以研發泡沫式人工腦膜為例，他說，第一線臨床腦神經外科醫師發現，腦部開刀手術後，腦膜即使經過精密縫合，仍無法避免腦液滲漏，但它非常容易造成術後感染，甚至要重新動刀。

由於這是醫界普遍存在的困擾，為了避免腦液滲漏，雖說國外廠商已發展出片狀的人工腦膜和防滲漏的膠水產品；但由於產品不夠好，即使病患採用塗抹膠水，也不見得百分之百達到防止滲漏的功能，而且售價昂貴要5萬元。

當時，廖俊仁聽到醫師端提出的需求後，就認為這是一個機會點，但背後研發的過程並非一帆風順。雖然在第一時間內，廖俊仁想到用類似像髮膠的產品，塗抹在腦部上，就可以解決問題；但事實上，泡沫噴塗式的人工腦膜要與腦組織接觸，因此材料上有很大限制，也是研發上最難克服的障礙。

特別是，人工腦膜要達到噴塗效果，就如同泡沫髮膠須由氣體輔助；但是透過高壓效果做成氣體，卻充滿不穩定性，而且會改變酸鹼值，所以光是尋找好的材質與氣體，這一試驗，就花了8年時間。

(本文截自財訊581期，詳全文)

【更多精采內容詳見】 《財訊官網》