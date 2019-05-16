柯P選總統 機率接近百分百

文／蕭如敏

事實上，從柯P連任當天起就開始準備選總統；現在藍綠兩大黨都陷於內亂之際，更可能催化柯P參選的動能，畢竟兩大黨落敗方的支持者，正是柯P要瞄準的選票。

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在國民黨及民進黨同時深陷初選內戰之際，台北市長柯文哲鴨子划水，看起來一派輕鬆，對是否投入選戰也始終不把話說死，還要大家6月再詢問他最後的答案。事實上，柯文哲從去年當選連任後就動作頻頻，接近市府的人士觀察指出，柯P的「政治布局一直沒停過」。知情人士還透露，柯市府戰情室已完成大選評估，柯文哲投入選戰機率幾乎是百分之百，只要等待國、民兩大黨確定人選後，就會伺機表態參戰。

延後表態時機！不想讓外界有不當聯想

根據柯P戰情室人員透露，團隊在上個月曾針對大選進行評估，包括何時表態選總統，原先內部有人主張6月搶先宣布，屆時可以優先主導議題；但後來看到兩黨初選亂成一團，最後內部決定延至兩大黨確定人選後，再表態參選，因此不會在6月公布最後答案，最晚也可能延遲到8月左右。

柯文哲連任台北市長後，不少動作引發外界聯想，與第1任上任之初相比，當時拆除忠孝西路公車專用道、成立廉政委員會打五大案、拆除違建、實施專案勞檢等；但到了第2任，柯文哲在市政推動上確實相當有限，多數動作幾乎是衝著總統大選而來。

「如果不想選，做這麼多事情做什麼？」柯選戰時期幕僚坦言，總統大選當然在柯文哲的雷達範圍內，只是柯文哲過去標榜「認真做事」，還曾說帶職參選是台灣很奇怪的現象，因此不願提早讓外界有「開始準備」、「積極布局」的聯想。

盤點柯文哲連任後的動作，市府小內閣大量安排未連任議員的職缺，之後更邀請扁政府時期的考選部部長林嘉誠撰寫國政白皮書。幕僚透露，過去撰寫政策的市政顧問李博榮已離開市府，因此柯才對外尋求幫助，白皮書內容觸及議題包括經濟發展、產業轉型、教育政策、環境保護等內容，等選戰一開打，就能隨時派上用場。

國內外趴趴走！運用市府資源深入地方基層

此外，過去每年平均只出訪約兩次的柯文哲，截至目前為止，柯已去了以色列、美國兩地，接下來5月底預計出訪日本，拜訪東京都知事小池百合子、首相安倍胞弟岸信夫等人，暑假期間又要趁「雙城論壇」舉辦之際訪問上海，除了博版面、爭取台商支持外，也將順勢發表自己的兩岸、國際論述。

不過，在美國訪問期間，柯文哲拋出「親美友中」的論述，又遭到外界強烈質疑，很多聲音直指柯文哲論述空泛，只有口號沒有實際作為。但柯幕僚強調，柯就是標榜中間路線，跳脫兩大黨，因此論述維持模糊空間，對他們比較有利。

(本文截自財訊581期，詳全文)

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