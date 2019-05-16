全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

文／郭庭昱

雲端服務孕育了訂閱經濟新模式，短短10年，「服務重於產品」的觀念席捲全世界。藉由新科技的效率，提供最新服務，企業緊緊黏住消費者，創造源源不絕現金流。訂閱經濟，是新時代的商業模式，改變，才正要發酵！

▲索尼機器狗愛寶，使用者每月付費，即可以人工智慧讓機器狗跟著主人持續成長。（圖／達志） 分享 facebook

景氣好不好？消費者買氣旺不旺？是所有企業關心的大事，也是投資人追蹤的熱點。尤其去年起美中貿易戰，美國對中國關稅威脅的力道不斷加強，引爆製造業出走中國，直接衝擊經濟景氣，各類商品銷售幾乎都受到影響。

對於大多數公司，景氣影響業績，業績和獲利直接相關，從美國到台灣，最近公布的季報，商品類企業的財報相對不利。然而，新科技迎面來襲，更快捷、更普及的網路，帶來即時的服務，也改變了以往「賣產品等於獲利」的商業模式。例如，以前聽音樂要買CD、買音響，這是商品模式，景氣不好的確影響到商品銷售。現在串流音樂大流行，在YouTube、Spotify、iTunes等平台，消費者可以隨時隨地無限制聽音樂，從Spotify、iTunes付費聽音樂，這是訂閱經濟、服務模式，串流音樂的平台商，受景氣的影響並不大。

商業模式的轉換 服務至上，產品所有權時代結束

「我們正處於商業歷史的關鍵時刻，而且是工業革命以來的全新轉變」，雲端軟體服務商祖睿公司（Zuora）執行長暨共同創辦人左軒霆（Tien Tzuo），他最早嗅出商業模式轉變，最早提出「訂閱經濟」一詞，這個世界正從過去的產品導向，轉為服務導向。簡單來說，產品所有權的時代結束了，消費者真正要的是服務，而非產品。

定期付費取得服務，其實是古老的商業模式，紙本雜誌訂閱行之已久。這一波訂閱商機的發酵，是來自雲端服務普及化，運用科技提供更精準的服務，推動使用者付費、並擴大市場。最近台灣的《蘋果日報》，全面都要註冊為會員才可以看，就是在為轉型訂閱制做準備。

從美國發源的雲端訂閱制，先驅者之一Salesforce，利用雲端提供客戶關係服務軟體，他們堅信，用戶每個月付費，企業隨時提供最新的軟體服務，致力推動軟體即服務（SaaS，Software as a Service）。用戶可以節省一次性的套裝軟體支出，精簡資訊人事成本，透過連線隨時更新軟體；企業也可以集中精神，提高顧客滿意度。

軟體業先嘗到甜頭 Adobe股價7年漲8倍

多媒體軟體企業Adobe從2012年起推動訂閱制，當年滲透率4%，如今已經超過90%；股價也從2012年約30美元，如今站上275美元，大漲8倍，市值達到1345億美元，和微軟、Salesforce並列3大軟體企業。

(本文截自財訊581期，詳全文)

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