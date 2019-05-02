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「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03財訊雙週刊

文／段詩潔

台股走入「一年多配」新時代，除了與國際股市接軌外，讓資金運用更加靈活，大幅提升長線投資誘因，連持股時間較短的一般投資人也可以受惠。

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以前一年領1次，以後一年領4次，就快像收房租一樣了！」一位已經退休、靠領現金股息的長線投資人開心地說。

台積電領先台股，宣告一年多次配息，讓市場除了聚焦在現金殖利率外，也同時關注配息制度改變。台積電登高一呼，多家上市櫃公司準備跟進，興富發、尚凡等陸續宣告採「季季配」模式；另外，長華電材、長科也宣告採「半年配」，大豐電也決定從明年度開始轉為半年配，「一年多配」的新制度讓台股走入新時代。

3好：資金靈活、回收期短　多次融券回補助漲行情

事實上，彈性多次配息在國際上已經行之有年，例如美國標普500指數中的500大企業，就有超過8成的企業採單季配息模式。統一投顧董事長黎方國指出，有辦法季季配息的上市櫃公司，代表技術有競爭力、對客戶訂單掌握度夠、能見度高、財務能力健全。但也並非所有上市櫃公司都能夠複製台積電季季配息模式，財務波動度太大的公司，可能就不太適合。

除了與國際股市接軌外，多次配息還有不少好處。一位長線投資人就表示，雖然加起來股息是一樣多，但是一年領4次，讓資金的運用可以更加靈活，大幅提升長線投資誘因。多次配息不只穩定長線機構法人持股信心，連持股時間較短的一般投資人也可以受惠。此外，現金股利配發前，融券必須強制回補，彈性多次配息將進一步壓抑空方勢力；而現金股利因為改成多次發放，減損的金額比一次性發放低，也提高每次填息的機會。

康和證券自營部協理林倉賢就表示，對投資人而言，可以縮短投資回收的時間，對比其他固定投資工具，可算是一項缺點改善措施。他也提醒，大額資金的投資人參與多次配息時，初期要留意的是，隔年可能會出現現金股息繳稅比過去幾年略高的情形。

以台積電為例，去年盈餘每股將配發8元現金股息，加計今年第4季將配發今年第1季的2元現金股息，今年將共配發10元現金股利。簡單說，領得多、繳得也多，但是等到後年大概就會回復正常，就看各家公司的股利發放政策。

2壞：領得多繳稅也多　大咖恐爆發棄息賣壓潮

新制上路，還有什麼其他該留意的事項？上市櫃公司發放股利時，都會強制融券回補，以前一年配息1次，現在一年配息4次，就會有4次融券回補，對於作空的投資人無疑是一大噩耗。若是公司採一年4次配息，再加上召開股東常會，融券戶一年內可能會面臨5次融券回補，必須格外留意融券回補日期。

(本文截自財訊580期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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