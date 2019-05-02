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尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05財訊雙週刊

文／高富美

不斷出狀況的南山人壽到底怎麼了？不僅老是被金管會盯上，小股東與工會也不滿意，掌舵的杜英宗該如何解決問題？

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南山人壽最近負面消息頻傳，回顧自1985年創辦光華投信至今，潤泰集團總裁尹衍樑金融業投資經驗已有34年，南山人壽更是他在金融保險市場最大手筆的投資案，卻似乎也是到目前為止，尹衍樑最艱困的一役。

新南山時代　曾有一段風光期

2011年1月12日，尹衍樑與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成投資公司，以21.6億美元，自AIG（美國國際集團）手中取得南山人壽97.57%股權。自此，南山人壽邁入新南山年代，兩個關鍵人物，除了尹衍樑，就是杜英宗。

尹衍樑從紡織、建築、量販一路橫跨到金融保險，他曾告訴媒體，對旗下企業管理，就是充分授權專業經理人，南山自然也不例外，因此，這8年多來南山的功過榮辱，身為最高領導人的杜英宗，可說是責無旁貸。

就經營的面向來看，潤成初入主南山時，新南山的確有段浴火鳳凰歷程；但近日南山因為在去年「片面」更改收費制度，且未有效通知保戶導致逾200件保單停效，超過2000件保單須墊繳保費，遭金管會處罰600萬元，連總經理許妙靜都為此被停職半年。對比當年的保戶高滿意度，現在看來格外諷刺。

回顧杜英宗接手南山董座至今，3大課題仍難解；首先，潤成初接手時，就喊出要讓南山上市，但現在仍遙遙無期。

其實金管會當初加設的7大條件中，雖要求潤成出具10年長期經營承諾，但並沒有「不准南山上市」。保險局的說法是，南山若在10年內上市，潤成仍必須維持至少51%的控制性持股，不能藉此移轉經營權；話雖說得明白，但官方態度不管怎麼看，始終都在「卡南山」。

百億元新系統　成了不可承受之重

端看金管會今年發布的保險業IPO（首次公開募股）審查原則就能察覺端倪；其中第1項「獲利能力指標」，就是保險局在算「賣老債」總帳。雖然不少壽險公司都會賣一些未到期的「老債」衝獲利；但據說，官方懷疑，南山賣老債衝獲利的作法，頗具爭議。

賣老債雖能製造亮麗獲利，但祖產總有一天會賣完，屆時又該如何確保這家公司對保單給付還有穩定清償能力？換句話說，不待動用到IPO審查原則中的「淨值比」規定，這個「獲利能力指標」，就極具針對性。果不其然，南山人壽雖拖到去年才向金管會申請登錄興櫃，但已被金管會退件。

第2、更新並導入全新系統，南山自2014年開始打造的保險核心系統方案（境界成就計畫），沒想到去年9月正式轉換後，竟成為最新重災區。

南山人壽花費約100億元與德國大廠SAP（思愛普）合作，建置「境界成就新系統」，自去年9月上線後，卻頻頻出包，讓保戶和業務員都「凍未條」。因為系統出錯未發出通知，有客戶因此未繳費導致保單被停效，業務人員因為系統錯帳，佣金被扣住，影響考核。金管會已出面協調，要南山在2週內評估新、舊系統平行測試，甚至恢復舊系統的可能性。

(本文截自財訊580期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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