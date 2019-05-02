大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

文／游筱燕

劉惠珍以醫材門外漢創業，單槍匹馬勇闖美國大廠拿下訂單，為了品質回台設廠，更不畏大陸低價競爭，全力發展自動化，讓大廠都成忠實客戶。

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手術室內，外科醫師俐落地拿著40公分的腹腔鏡電刀切除膽囊治療膽石症，一瞬間因高頻電流透過電燒刀與人體組織摩擦而產生大量的熱，使電極組織內水分快速蒸發，讓組織分離及凝固。自從同步做到切割、止血的電燒刀問世後，不僅縮短了手術的時間，感染併發症的機率也大幅降低，成了外科醫師們開刀的必備利器。

這樣的利器的最大供應商就在台灣，名叫大瓏企業。全世界醫療院所每年使用3600多萬支的用量，大瓏1年就生產逾1000萬支，全球市占27%，等於每4支電燒刀，就有1支來自台灣大瓏。

產線自動化 全球市占冠軍

大瓏主動參與大廠的設計，再透過自己改機研發，每5秒鐘生產1支電燒刀（傳統的生產技術是125秒）；不少產線已經全數自動化，其中1項產品的電線，1年的需求是2500萬條，產線上1個人也沒有。台灣醫療暨生技器材工業同業公會祕書長郭士揚表示，大瓏的客戶清一色是全球醫療設備大廠，是產業的隱形冠軍。

引領大瓏34年的靈魂人物，是董事長劉惠珍，個頭嬌小、輕聲細語；她耐心地解釋，電燒刀依照科別不同，長短、刀頭會有不同設計，有環狀、針狀、球形等。即使同樣是骨科，髖關節、膝蓋和肩膀用的刀就不一樣，有些還在刀頭置入微型鏡頭，「簡單來說，我們可以從頭做到腳，從腦神經外科做到骨科，都難不倒大瓏。」

劉惠珍並非本科系，進入醫材領域時，只是一介門外漢。劉惠珍輔仁大學法律系畢業後，在美國拿到企管碩士學位，剛開始，她以幫忙性質，替父親朋友的電線工廠在美國找訂單，因此有了基本的電線知識。赴美念書期間，奶奶與外婆相繼過世，讓她更珍惜家人相處，卻又想念台灣的父母，「如果可以在美國創業，就能兩頭跑。」

但是要創什麼業？她回想MBA上課的策略管理，決定從門檻高、小眾市場，跟電線有相關的醫療電燒市場著手。在市調所有大廠過後，她發現當時電燒刀皆在美國本土生產，正有外移的計畫，更加確立她創業的方向。

美廠給機會 開啟合作關係

看準商機，1985年大瓏正式成立於美國舊金山，劉惠珍初生之犢不畏虎，一家家去美國大廠敲門，從銷售電燒刀電線給大廠Olsen開始；同時，她也抓緊了另外一個機會，製造電燒配件電線給Valleylab（現已被Medtronic併購），「我到當時世界最大廠Valleylab敲門時，一位主管跟我說，台灣的廠商已經來了4家，你是第5家，告訴我，what do you have？」

劉惠珍不知哪來的勇氣，直接回說：「我唯一沒有的，是你給的機會。」也說自己年輕、有熱忱，在美國當地可以提供就近服務，沒想到順利拿下訂單，展開與世界兩大廠的合作關係。

(本文截自財訊580期，詳全文)

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