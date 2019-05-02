郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

文／林宏達、涂憶君

郭家在台投資公司，大多登記在新北市新店北新路3段的這個地址，宛如他的私人金庫，一出手就能調動百億元資金。

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新北市新店北新路上，車來車往，很少人知道，北新路3段207號台北矽谷大樓裡，就是鴻海董事長郭台銘個人資金的登記所在地。

郭台銘是台灣選舉史上，第1位參與總統大選初選的台灣首富，根據《富比世》雜誌2019年全球富豪排行榜，身價約為75億美元（約合新台幣2300億元），是台灣最有錢的人。

6家投資公司 登記在新店同一地址

郭台銘是台股前10大個人投資者，根據年報，他持有鴻海約12%股份，也是群創、夏普和日本堺工廠、廣州增城面板廠的主要投資者。按照《公職人員財產申報法》，如果郭台銘正式參選，就必須申報名下財產，夫妻和未成年子女的財務狀況都得攤在陽光下接受檢視。其他人申報財產，是申報有幾棟房子、幾輛汽車，郭台銘申報財產，恐怕要申報自己投資多少座面板廠。

不過，最令人好奇的，郭台銘個人資金究竟放在哪裡？

郭家主導的私人投資公司，包括宏瀚投資、永屴投資、日銓投資、聯巨投資、億銈投資、鋐維股份，這些公司都登記在北新路3段207號。其中宏瀚投資最為重要，因為永屴投資、日銓投資等公司董監事，都是由宏瀚指派的法人代表，這表示宏瀚投資隨時可換掉這些董監事，實質掌握公司方向。

宏瀚投資的董監事，全由郭台銘的近親和重要幹部出任。郭台銘的女兒郭曉玲與郭台銘的媳婦黃子容出任宏瀚董事，而郭台銘的兒子郭守正則出任監察人。宏瀚的董事長雖由郭台銘長年得力助手莊宏仁擔任，但董事長和董事的持股都是零；換句話說，他們都是大股東指派的，而這位大股東，如無意外，應該就是郭台銘。

綜觀郭台銘私人的理財心法有3大特色。

特色1：口袋深度難以估計。宏瀚的財力相當驚人，登記資本額達60億元。2016年，當鴻海投資夏普談判進入最關鍵時期，即將拿下多數股權時，宏瀚出手了！同年5月，宏瀚先向投審會申請投資日本夏普369億日圓（約合新台幣92億元）；同年12月，宏瀚向投審會申請間接增資大阪堺10代廠，一口氣拿出521億日圓（約合新台幣130億元）；換句話說，1年之內，宏瀚就拿出超過新台幣200億元的資金。

由於郭台銘持有鴻海股份，從2001年至今，至少可以拿到500億元股息，經過多年經營，郭家私人投資公司的口袋深度，難以計算。有人估計，他的資金18年下來翻個3~5倍都有可能。

(本文截自財訊580期，詳全文)

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