那一天 郭董重新評價了韓總...

文／高立南

郭台銘原先屬意張善政代表國民黨出征總統，後來又轉向支持馬英九回鍋參選；他為何沒有力挺人氣最高的韓國瑜出馬，反而是自己披掛上陣，中間的微妙轉折耐人尋味。

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挾著9合1勝選氣勢，國民黨趁勢而起，意欲在明年總統大選重返執政。未料，鴻海董事長郭台銘半路殺出，攪亂黨內一池春水，儘管藍軍基層仍力拱高雄市長韓國瑜出馬角逐總統大位，但在郭董宣布參選後，已讓藍營局勢產生極大變化。

據了解，在去年縣市長選後，郭台銘原先屬意由行政院前院長張善政代表國民黨披掛上陣參選總統，後來，約莫在今年初，有幾位國民黨立委與郭台銘聚會時，力拱郭董親自上陣角逐大位，但當時郭婉拒，並認為考量北京及華府立場，前總統馬英九才是代表國民黨角逐總統的最佳人選。

吳敦義一路為郭開綠燈 黨內總統門票之爭再掀高潮

其實，在3月初，黨內就開始盛傳郭台銘有意參選總統的消息，親吳人士透露，郭曾透過管道向國民黨主席吳敦義表達合作意願，但一方面是郭名下龐大財產及事業體難以處理，另一方面則考量郭不具有國民黨籍，因此，郭董參選總統一事，一直停留在「只聞樓梯響」的階段。

4月6日，郭台銘於北投受訪時，他仍強調自己對於選總統「沒有意願」，並稱「真的不太可能」。也因此，當吳敦義於4月10日在中常會上宣布棄選總統後，黨內原本普遍認為，「停辦初選、直接徵召」韓國瑜參選總統的發展方向，應是大勢所趨。

出乎意料的是，短短一週後，在韓國瑜出訪美國期間，情勢風雲變色，郭台銘接連拋出有意參選總統的政治訊號，而黨中央更是全力配合，一路替郭董「開綠燈」，連最為棘手的參與初選資格問題，都僅以一紙「榮譽狀」直接替郭解套，為藍營的總統候選人之爭再掀另一波高潮。

據黨內知情人士透露，郭台銘於4月17日在中常會現場直接宣布參與國民黨內總統初選一事，其實讓吳敦義在內的黨務高層，都相當驚訝，事前並不知道郭董會有此脫稿演出；而且，郭本來還有意找幾位藍營縣市長陪同出席中常會領「榮譽狀」，但因受邀的幾位藍營縣市長有所警覺，擔憂會有突發狀況而婉拒，否則，當天現場成了替郭董造勢背書的選舉場子。

近韓人士透露，外界一直將韓國瑜訪中及訪美時脫口說出的「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」、「天塌下來有兩根柱子頂住」等談話內容，解讀為韓國瑜與郭台銘之間有所「默契」。但事實上，韓、郭兩人過去並無交情，韓也不知道郭董有意角逐總統大位，倘若郭早點跟韓說，韓一定舉雙手贊成，祝福郭參選總統；但事後卻傳出，郭董決定選總統的過程中，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義及副主席郝龍斌等黨內高層，都有扮演一定程度的關鍵運作角色，甚至被外界形容為宮廷權鬥「卡韓」大戲，讓韓陣營相當不能接受。

(本文截自財訊580期，詳全文)

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