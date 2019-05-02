親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08財訊雙週刊

文／高立南

郭台銘原先屬意張善政代表國民黨出征總統，後來又轉向支持馬英九回鍋參選；他為何沒有力挺人氣最高的韓國瑜出馬，反而是自己披掛上陣，中間的微妙轉折耐人尋味。

分享

挾著9合1勝選氣勢，國民黨趁勢而起，意欲在明年總統大選重返執政。未料，鴻海董事長郭台銘半路殺出，攪亂黨內一池春水，儘管藍軍基層仍力拱高雄市長韓國瑜出馬角逐總統大位，但在郭董宣布參選後，已讓藍營局勢產生極大變化。

據了解，在去年縣市長選後，郭台銘原先屬意由行政院前院長張善政代表國民黨披掛上陣參選總統，後來，約莫在今年初，有幾位國民黨立委與郭台銘聚會時，力拱郭董親自上陣角逐大位，但當時郭婉拒，並認為考量北京及華府立場，前總統馬英九才是代表國民黨角逐總統的最佳人選。

吳敦義一路為郭開綠燈　黨內總統門票之爭再掀高潮

其實，在3月初，黨內就開始盛傳郭台銘有意參選總統的消息，親吳人士透露，郭曾透過管道向國民黨主席吳敦義表達合作意願，但一方面是郭名下龐大財產及事業體難以處理，另一方面則考量郭不具有國民黨籍，因此，郭董參選總統一事，一直停留在「只聞樓梯響」的階段。

4月6日，郭台銘於北投受訪時，他仍強調自己對於選總統「沒有意願」，並稱「真的不太可能」。也因此，當吳敦義於4月10日在中常會上宣布棄選總統後，黨內原本普遍認為，「停辦初選、直接徵召」韓國瑜參選總統的發展方向，應是大勢所趨。

出乎意料的是，短短一週後，在韓國瑜出訪美國期間，情勢風雲變色，郭台銘接連拋出有意參選總統的政治訊號，而黨中央更是全力配合，一路替郭董「開綠燈」，連最為棘手的參與初選資格問題，都僅以一紙「榮譽狀」直接替郭解套，為藍營的總統候選人之爭再掀另一波高潮。

據黨內知情人士透露，郭台銘於4月17日在中常會現場直接宣布參與國民黨內總統初選一事，其實讓吳敦義在內的黨務高層，都相當驚訝，事前並不知道郭董會有此脫稿演出；而且，郭本來還有意找幾位藍營縣市長陪同出席中常會領「榮譽狀」，但因受邀的幾位藍營縣市長有所警覺，擔憂會有突發狀況而婉拒，否則，當天現場成了替郭董造勢背書的選舉場子。

近韓人士透露，外界一直將韓國瑜訪中及訪美時脫口說出的「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」、「天塌下來有兩根柱子頂住」等談話內容，解讀為韓國瑜與郭台銘之間有所「默契」。但事實上，韓、郭兩人過去並無交情，韓也不知道郭董有意角逐總統大位，倘若郭早點跟韓說，韓一定舉雙手贊成，祝福郭參選總統；但事後卻傳出，郭董決定選總統的過程中，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義及副主席郝龍斌等黨內高層，都有扮演一定程度的關鍵運作角色，甚至被外界形容為宮廷權鬥「卡韓」大戲，讓韓陣營相當不能接受。

(本文截自財訊580期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

分享

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-04-18 14:04

《獨家直擊》豐田核心基地 氫氣車王國揭密

2019-04-18 14:02

《獨家專訪》美國國務院副助理國務卿米德偉：「4I」點亮台灣 持續強化台美關係

2019-04-18 14:01

拱韓聲浪沸騰 一場神祕餐會兩大落寞天王

2019-04-18 13:59

一場官司 看見宏達電和谷歌沒說的祕密

2019-04-18 13:57

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

專訪熱銷4000萬冊漫畫作者弘兼憲史》不希望台灣變得和中國一樣

2019-03-21 15:01

關鍵5問 一次看懂細胞治療

2019-03-21 14:59

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

《獨家揭露》16萬小股東 當年為何無法認購18元的增資股？ 緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:33

Juul電子菸的精采發跡與邪惡商機

2019-03-07 15:32

國際大廠跨界開打 5G帶動台廠淘金潮

2019-03-07 15:31

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

獨家調查》2019年東協台商100強 美中貿易戰下的東協新面貌

2019-03-07 14:38

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

竹科大地主鄭燊家 百坪豪宅藏嬌茶

2019-01-31 15:45

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top