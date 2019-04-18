親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

日職／三棒王柏融長打發威 次打席二壘安攻打點

全球最大保麗龍原料廠見龍化工爭產 糾葛9年還沒完

2019-04-18 14:04財訊雙週刊

文／游筱燕

9年前保麗龍大王廖有章過世後，見龍因股權代持問題爭執不下，股權戰浮上台面開打，傷了見龍元氣，也為家族企業傳承上了寶貴一課。

全球最大保麗龍集團─見龍機構在創辦人廖有章過世後，爆發了經營權之爭，9年至今仍未落幕！

4月15日，本刊記者與廖有章遺孀廖黃香約在台北市衡陽路的見龍實業辦公室碰面，一踏進門，廖有章的半身銅像佇立在旁，88歲的廖黃香一見記者，很難過地跟我說：「振鐸（廖有章長子）好久沒來看我，但是家裡的鑰匙他還有，我沒有向他要回來。」

最近以廖黃香、廖有章次子廖文鐸為首的其他股東派，透過見龍機構副總經理楊政達出面強調，就算已經拿回台灣與香港公司法定代表人資格，但因廖振鐸拒絕交出公司章及執照等資料，也無法順利於中國官方變更登記工廠代表，進而拿回實際經營權。

母親出面　控長子掏空公司

楊政達說，讓廖文鐸與其他股東最擔心的是，廖振鐸正在中國廣東珠海、陝西延川等地興建起自己的工廠，1年後新廠完工投產，廖振鐸會將所有業務轉移到自家工廠，屆時，就算拿回公司經營權，恐怕只剩空殼而已。廖黃香更直言：「振鐸就是在掏空公司。」

不過，對此廖振鐸顯然有不同看法。

分享

見龍機構股權之爭多年引起各方關注，在於其為全球最大發泡聚苯乙烯（EPS，保麗龍關鍵原料）公司，創辦人廖有章當年白手起家、45歲創業，靠著中國崛起，超越有154年歷史的前全球最大保麗龍公司德國巴斯夫（BASF），點滴建立年產量超過160萬噸、營收逾600億元的全球保麗龍王國，在中國有「EPS之父」之稱。

廖有章過世後，公司立刻爆發爭產訴訟，關鍵就是握有見龍機構位於中國生產廠的公司股權爭議。楊政達指出，廖振鐸在法庭上主張，見龍所投資的大陸公司全屬自己所有；另一方是廖黃香、廖文鐸與老股東，則主張延續廖有章精神，大陸股份應是全體股東共享。

繞道投資中國　後遺症浮現

《財訊》面訪了廖黃香，同時電訪廖文鐸與見龍機構相關幹部，發現這樁經營權之爭，不僅是兄弟鬩牆，更是早期台灣企業赴中國投資，打造出世界級的生產事業，竟因為當年規避政策法令，便宜行事造成股權結構不清，引發後人為此對簿公堂，事業也可能在在一夕間完全崩毀。

1973年，看準化學品原料商機，廖有章和親朋好友湊錢，首先設立「見欣貿易」（後更名見龍實業），做尿素、添加劑、輔料等進出口生意，後來遇上兩伊戰爭，原料大漲，廖有章因手中囤有許多貨而賺到時機財。

1978年決定投入製造，在高雄蓋廠，名為「見龍化工（後更名和橋實業）」，生產發泡聚苯乙烯，為照顧親朋好友，他贈給姊妹各5萬元股份，也找剛畢業的姪子廖銘澤、李清良各投入10萬元、50萬元，允諾每年獲利分紅。

為赴中國投資，廖有章成立「龍一」公司，由見龍實業持股19%、和橋實業持股81%，作為主要的投資主體。但礙於當時的政策限制，廖有章繞道香港成立3家公司，分別為和橋公司、新橋公司、見龍創投公司；這3家香港公司不僅透過交叉持股的方式，設立如保麗龍包材等相關的7家公司，也以相同方式投資寧波、江陰、東莞、天津4個廠；還策略考量找來三菱商事以及日本最大的保麗龍工廠TOHO，兩家日資各占4廠股份約10%。

短短15年內，見龍化工透過中國生產基地，成為全世界最大的EPS製造商，9成內銷中國，1成外銷全球70個國家。

然而，9年來引發廖振鐸與其他股東包括廖黃香、廖文鐸與老股東對簿公堂的最大爭議點之一，就是握有見龍化工所有中國生產廠的龍一公司。

楊政達表示，廖有章認為赴陸投資的錢是由龍一所出，當年廖有章也明白告訴股東，為作業效率，採便宜行事，先將香港3家公司名字登記在廖有章、廖振鐸、陳姓財務長的名下。

「問題就出在香港公司的錢，從帳目上查，不是從龍一出來！」楊政達解釋，當初廖有章是拿會計帳上未記載的錢赴陸投資；由於廖有章每年都會按時分股利，其他股東也樂得領分紅，沒人質疑過廖有章掛名之事。

那麼分紅的錢是如何來的？楊政達解釋，廖有章在英屬維京群島成立「三龍」公司，三龍主要是用來採購集團原料，以及代理外銷業務，靠著原料採購收一點佣金，累積不少錢，從這裡每年開支票給背後股東。見龍機構6人董事會之一、貿易事業群總經理廖銘澤說，「老董每年10月16日準時給支票，當初我自己投入的10萬元，也曾領過1年百萬元分紅。」

投資10萬元　年領百萬分紅

2006年時廖有章擬在香港上市櫃，想將香港的3家公司合併成一家，再由境外公司控股香港公司，讓香港公司上市。於是廖有章找來JP Morgan與律師事務所出謀畫策，當時台灣理律律師事務所建議，每位台灣股東需先自首坦承赴陸投資未申報，而是借廖有章等3人名登記，自罰5萬元。

可惜的是，期間遇上金融海嘯先喊停，準備重啟時，2010年廖有章罹癌，赴美治療時因一個小感冒而辭世，公司股權整理便中斷。

廖有章晚年仿效台塑集團成立6人小組，成員包括自己、兩名兒子和廖銘澤等的6人，決定公司大小事；廖有章過世不久，廖文鐸因為專長是電腦資訊，有自己的事業，5人小組遂推派廖振鐸擔任董事長。

廖文鐸說，「我爸走後幾個月，我哥就說沒有6人小組的存在必要，全部回歸董事會。」後來6人小組也不開會了，所有報表、人事案也不公開了，「我們要求也不給我們看，採不理不回應，也發了存證信函給所有股東，說境外、海外公司都是他個人所有，把董事會換上自己的人馬。」廖銘澤說。

楊政達拿出兩份投審會的「股權轉售讓申請書」，指出廖振鐸曾以董事身分，向投審會申請把三龍公司62%股權，轉賣給英屬維群島卓商越創億投資有限公司，而背後股東董事名冊就有廖振鐸。

股東之一的廖浩欽表示，廖振鐸還宣布要在2011年清算公司，小股東急了登報，日本股東也跳腳跑來詢問狀況。廖黃香著急去問兒子，「你爸爸才死1年多，為什麼要解散總公司？」

兄弟互槓　企業傳承擺不平

後來投審會要求廖振鐸補件，他主動撤回申請；為防止廖振鐸再有動作，廖黃香緊急向英屬維京群島法院聲請，登記自己成為廖有章遺產臨時管理人獲准，並解任廖振鐸董事職務。廖黃香說：「我曾經跟大家道歉說，對不起大家，我教育失敗，教出這種兒子。」

(本文截自財訊579期，詳全文)

分享

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

《獨家直擊》豐田核心基地 氫氣車王國揭密

2019-04-18 14:02

《獨家專訪》美國國務院副助理國務卿米德偉：「4I」點亮台灣 持續強化台美關係

2019-04-18 14:01

一場神祕餐會 兩大落寞天王

2019-04-18 13:59

一場官司 看見宏達電和谷歌沒說的祕密

2019-04-18 13:57

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

專訪熱銷4000萬冊漫畫作者弘兼憲史》不希望台灣變得和中國一樣

2019-03-21 15:01

關鍵5問 一次看懂細胞治療

2019-03-21 14:59

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

《獨家揭露》16萬小股東 當年為何無法認購18元的增資股？ 緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:33

Juul電子菸的精采發跡與邪惡商機

2019-03-07 15:32

國際大廠跨界開打 5G帶動台廠淘金潮

2019-03-07 15:31

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

獨家調查》2019年東協台商100強 美中貿易戰下的東協新面貌

2019-03-07 14:38

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

竹科大地主鄭燊家 百坪豪宅藏嬌茶

2019-01-31 15:45

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

兩隻豬、四大老、習大大〉3大神救援 蔡英文總統牌打得漂亮

2019-01-11 11:14

都更修法黑影盤旋 柯建銘電話不斷⋯

2019-01-11 11:13

少子化海嘯來襲 大學私校逆境求生術化危機為轉機

2019-01-11 11:12

北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

2019-01-11 11:09
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top