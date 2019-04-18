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《獨家直擊》豐田核心基地 氫氣車王國揭密

2019-04-18 14:02財訊雙週刊

文／孫蓉萍

節能減碳是全人類都關心的議題，在移動式汙染源的解決方案中，零排放的氫氣車逐漸受到重視。在「世界地球日」前夕，《財訊》重回5年前造訪過的日本愛知縣豐田市元町工廠，帶回氫氣車相關的最新訊息，看豐田如何努力推出更多載具和配套設施，賺商機也愛地球。

為了汽車業下一個100年，我們的車要成為氫能社會先驅者的車。」日本豐田汽車負責燃料電池車MIRAI（未來）的研發總工程師田中義和說；正好距離2014年底MIRAI正式問世後屆滿5年，今年初《財訊》採訪團隊再度造訪豐田，直擊氫能車的生產工廠，藉此了解豐田汽車是如何不斷演進，持續擴大氫能車與氫能源相關設備的最新進度。

元町工廠　專產經典車款

近年來全世界幾乎都以電動車（EV）為主流，但豐田始終持續耕耘使用氫氣的燃料電池車，繼2011年在東京車展中展出概念車後，2014年12月在眾人引頸企盼下，MIRAI正式問世。MIRAI上市當天，《財訊》就飛往日本愛知縣豐田市的元町工廠採訪。

5年來，豐田又推出了氫能在汽車載具方面的更多應用，包括用於工廠或物流中心的堆高機、載運更多人的巴士等，陸續展現在世人面前；因此《財訊》採訪團隊再度造訪豐田，進入今年恰好過60歲生日的元町工廠，為讀者帶回第一手豐田發展氫能車的獨家訊息。

元町工廠工務部工廠企劃案主幹（專案經理）南隆雄說，這是豐田最早開始生產汽車的工廠，許多經典系列都出自這座工廠，例如CROWN、MARK II等，其中最有名的是在LFA工房手工打造的頂級性能跑車Lexus LFA，它被認為是過去10年最佳超級跑車之一，全球限量500輛，已經在2012年停產，當初在美國發表時，甚至開價45萬美元。

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豐田的自動化舉世聞名，但為了追求極致品質，針對如Lexus LFA等高級車款，皆採取手工作業，而MIRAI是第一輛技術創新的氫燃料電池車，精密系統結構的組裝品質不容妥協，因此MIRAI繼續傳承LFA的工匠DNA，至今仍採取手工作業。

本刊走進生產廠，入口處就停放著一輛MIRAI，車輛的大小和Camry差不多，但因為儲氫罐放在後方，高度比一般汽車高，設計者特別在車頂和側邊的一部分使用黑色，讓車身看起來時尚而不笨重。

雖然戶外的冷風讓人直打哆嗦，但進入生產廠內部後，馬上可以感受到現場員工的熱情和執念，因為放眼望去，每一位看起來都全神貫注，共12位員工各司其職。

按部就班　組裝程序嚴謹

例如負責配線的員工，會先把經過壓鑄和噴漆的車體卸下車門，一來方便作業，同時也可避免作業時刮傷車體；員工一邊看著身旁的平板電腦，上頭記載著每一道組裝順序，一邊按部就班地裝上電池、線束和各種零組件，同時在平板上確認每一道工序是否做到位。由於各零件都有一定的強度規定，完成後要經過測試，測試的數值則會傳到平板上，直到每項數值都合乎規定後，才能進入下一道程序，因此平均每一位員工作業的時間，大約是70分鐘。

有趣的是，在裝置擋風玻璃作業時，一般汽車都是用機器人塗接著劑，但在MIRAI生產線上，只見1位員工拿著接著劑，像在蛋糕上擠奶油一般，專注地在擋風玻璃四周繞一圈，動作迅速而且塗布均勻；完成後，再由兩位員工小心翼翼裝在車體上。最後所有人員會在一個布滿LED燈光的空間內檢查，對照平板重新檢查流程的同時，也在燈光下再度檢查是否有任何瑕疵，才算大功告成。

MIRAI試作車時，據說1輛要價數億日圓，經過不斷技術改良，上市時價格已壓低到700多萬日圓，而且國家和東京都政府每輛共補助300萬日圓左右，因此上市後1個月的訂單就比1年的銷售目標多出400輛，達到1500輛。

當時1天的產量只有3輛，嚴重供不應求。目前MIRAI生產採取兩班制，1天產量已增加到13輛，到1月25日為止，產量是8573輛，其中5636輛銷到海外，北美是主要出口對象。工房負責人指出，這些員工的平均年齡是38歲左右，但年齡不是重點，只要對氫氣車有一定的知識，經過訓練就能在這裡工作。

儘管MIRAI產量已超過8000輛，不過要普及氫氣車最快的方法，還是讓更多人有機會接觸到這種潔淨能源的車，因此2018年豐田正式開始銷售氫氣巴士「SORA」。

主導SORA的專案總負責人權藤憲治指出，目前已有3輛氫氣巴士在東京都內行駛，豐田也到日本各地示範行駛，希望讓更多人都親身體驗它的好處，包括平穩、安靜、沒有油臭味等。明年奧運時，東京都預定要有100輛氫氣巴士，展示日本作為氫能源大國的實力和決心。

(本文截自財訊579期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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