一場神祕餐會 兩大落寞天王

文／高立南

雖然韓國瑜訪美狀況不斷，國民黨拱韓聲勢卻持續加溫，尤其在吳敦義確定棄選後，「非韓不可」似乎成了國民黨的唯一選擇，只是這場拱韓大戲卻可能為國民黨發展埋下隱憂。

在國民黨黨主席吳敦義4月10日宣布「沒有意願」參選總統後，黨內「拱韓」聲浪再度升高，直接徵召高雄市長韓國瑜及「非韓不可」的力道，愈來愈強烈。

然而，分析目前拱韓勢力，除了來自特定媒體的造神催化外，黨內立委初選參選人也紛紛跳進拱韓陣營，藉由在媒體敲邊鼓，拉抬初選聲勢。而相對地，已表態參選的黨內天王朱立倫與王金平，卻被媒體與黨內民代晾在一邊，國民黨內因徵召韓國瑜的聲音出奇強大，意外演變成為黨內亂象，為藍營明年大選平添變數。

吳韓會破局 韓國瑜那晚見了誰？

韓國瑜該如何出場，為國民黨披掛上陣，目前仍卡在朱立倫、王金平等人是否願意退場等問題。據了解，先前吳敦義與韓國瑜、朱立倫及王金平等人原計畫於清明連假期間會面溝通，但最後破局原因，主要是卡在韓、朱、王等人對吳的來意並不清楚，雙方缺乏互信基礎，韓朱王等陣營判斷，吳遲遲不表態參選總統與否，恐怕有其目的性，如此會面只是徒具形式，最後還可能遭到吳陣營放話操作的政治風險，因而相繼推遲與吳敦義的見面。

據悉，4月5日的「吳韓會」雖然破局，但韓國瑜當天仍依照預定行程北上，雖然沒和吳見上一面，韓卻和一位重量級媒體集團老闆在飯店用餐，可見韓吳之間的信任基礎有多麼薄弱；而韓以「籌備訪美行程」為由婉拒與吳會面，等於是重重地幫吳「洗臉」。

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而當天該場晚宴結束後，隔天該家媒體集團旗下所屬的平面報紙，隨即開始發動大篇幅報導、評論，炮轟吳敦義遲遲不表態鬆口參選之舉，是存有私心，或背後是否與韓在與該位媒體集團老闆餐會中，講了什麼有關，格外令人好奇。

就在連日遭到外界輿論及媒體批判下，10日國民黨中常會，本來為閉門會議，黨中央卻突然無預警開放吳敦義公開談話，而吳也終於宣布自己沒有參選2020年總統意願，為黨內總統初選局勢再添新話題。

事實上，據知情人士透露，吳敦義約莫在農曆春節前後，就已無意參選總統。而之前在討論黨內初選制度是否要改為民調與黨員投票「5:5」權重各占半時，就有挺吳派人士明確詢問吳本人，如果改為民調與黨員投票「五五制」，吳就確定可以通過初選；如果吳要選，他們就不惜替吳爭取修改黨內初選遊戲規則。不過，情勢比人強，最後黨內初選依舊維持民調與黨員投票「七三制」，便不難得知吳敦義的真實意向。

兩個黨內天王 朱立倫、王金平動向受關注

只不過，吳敦義本人雖無意願參選總統，但包括吳的夫人蔡令怡、吳的智囊團奇策盟辦公室等身邊人士，依舊不死心，私下仍動作頻頻，像是挺吳的黃復興黨部，甚至還大動作清點具有投票權的黨員人數，且下令各縣市所屬支部今年的黨員人數，不得低於兩年前黨主席選舉的黨員人數，不禁讓黨內質疑吳陣營的動向。

弔詭的是，黨內雖普遍認為，在吳敦義宣布棄選後，黨內總統人選布局態勢可望明朗化發展，徵召韓國瑜出馬角逐總統，應該是「大勢所趨」。但一方面，「韓粉」開始轉而攻擊王金平、朱立倫等人，包括馬王政爭時期扮演重要角色的總統府前副祕書長、台北市議員羅智強都發文公開批王，形容王是死守「卡韓山海關」的大將軍。

而此舉也氣得政壇公道伯罕見動怒，像是王陣營核心人士便放話，揚言明年競選公報上一定會有王金平的名字，而王更堅稱，一切照黨內機制走，展現參選到底的決心。

另一方面，各地投入黨內立委初選的地方民代、立委，也紛紛開始拱韓，彼此為了誰比較挺韓、愛韓，殺得刀刀見骨。以台北市議會為例，就有市議員鍾小平、王鴻薇、王欣儀等人發起全民連署徵召韓國瑜，市議會黨團書記長應曉薇更是發動黨團連署直接徵召韓國瑜參選總統，開出黨內「第一槍」。

對此，一位黨內輔選要角表示，韓國瑜此刻根本就不宜表態參選，主要是吳敦義和朱立倫、王金平還未會面溝通，不知朱、王的底線到底在哪裡。倘若朱、王不願意退選，堅持參與黨內初選，韓又怎麼可能領表登記參加初選，在韓不願開罪朱王的情況下，黨內還有一段協調整合期。

更何況，民進黨已經決定將總統初選時程延後到5月22日以後，國民黨何必急著掀牌？目前正值高雄市議會市政總質詢期間，一旦韓表態參選總統，可想而知，民進黨市議員會在議會如何修理韓國瑜，尤其韓在就任以來的市政政績表現都還沒有充分展現，更缺乏參選正當性，高雄市民會如何感受，都是韓陣營必須嚴肅面對的關鍵問題。

千方設局為初選 立委參選人先求自己上壘

此外，有藍營民代私下表示，現階段要求即刻徵召韓國瑜的黨內人士，幾乎都是為了自己的立委初選政治權位算計，根本是「假公濟私」消費韓之舉，這對韓出線並不有利，各對手陣營為了挺韓、拱韓，彼此廝殺到紅了眼，更為日後的大選埋下分裂隱憂。

該位人士批評，應曉薇身為黨團書記長，在未取得黨團共識下就對外放話，此舉豈不是逼得大家都被迫要簽名連署支持徵召韓國瑜？萬一有人沒簽字，日後會不會被列入反輔選名單？尤其，徵召韓國瑜應該由高雄市議會發動，否則，未來若柯文哲也參選總統，國民黨台北市議員又要如何批柯落跑？此舉缺乏全盤思考，實在相當不明智。

而對韓國瑜來說，除了要先面對高雄市議會市政總質詢，現階段暫不宜表態，拖愈久愈好，但他還是會繼續把「台灣安全，人民有錢」、「明年1月11日台灣見」的「總統級」話語掛在嘴邊，等待在適當時機，國民黨將大轎抬上門。只是，在那一天到來之前，朱立倫、王金平，甚至還有柯文哲，會坐壁上觀嗎？還是會有其他反制動作呢？

拱韓這齣大戲，讓我們繼續看下去。

(本文截自財訊579期，詳全文)

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