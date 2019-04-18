一場官司 看見宏達電和谷歌沒說的祕密

文／林宏達

每個人都有修手機的經驗，但你可能不知道，換下的那些手機零組件，最後去了哪裡？今年4月，一個名為嘉潤科技的貿易公司和宏達電之間的官司糾紛，掀開這個供應鏈的神祕面紗。

本刊採訪嘉潤公司業務負責人王前富，他表示，去年10月，宏達電標售一批谷歌手機的主機板，他們用169000美元，買到27300多片的Google Pixel和Google Pixel XL等機型主機板。

但是，這次王前富認為他買到的貨品，跟宏達電開標過程中敘述狀況不符，因此對宏達電提出告訴。目前雙方訴訟仍在進行中，雙方各有說辭，卻意外讓外界了解到，谷歌手機關鍵零組件的流向。

王前富說，嘉潤科技多次從宏達電手中，標下大批宏達電自有品牌手機主機板，再轉賣到香港等地；賣出的主機板主要作為維修手機的零組件，也賣到開發中國家，過去兩年來，他們已經賣了幾萬片的手機主機板。

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王前富出示證據顯示，這批他們買到的谷歌手機主機板上，部分標明2016年6月的字樣，顯示這是第一批谷歌手機的主機板，而第一代谷歌手機的代工是由宏達電負責。這次他買到的谷歌手機主機板是使用過的舊品，上面都有編號，是否仍存有消費者的個人資料，也引發外界關注。

王前富也表示，在他之前，還有好幾批廠商向宏達電標購谷歌手機的主機板。谷歌是否有妥善處理消費者用過的手機關鍵零組件，也有待證明。

外界好奇，宏達電出售這批零件，是否得到谷歌的授權？本刊向宏達電提出多項問題，等待數日之後，宏達電只表示「如有任何誣陷或對本公司指控不實之情事，影響本公司聲譽者，本公司將採取適當法律行動以捍衛權益。」本刊也向谷歌提出問題，但谷歌回信表示，無法回應。

手機維修用的零件從哪裡來？其實是個複雜的問題，一般人只注意到手機新品市場，但是，維修用的手機零組件市場，也是一個獲利以倍數計算的神祕產業，這裡面的遊戲規則，仍有許多外人不知道的祕密。

(本文截自財訊579期，詳全文)

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