親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51財訊雙週刊

文／高富美

股市即將進入股東會決定配發股利的季節，金管會主委顧立雄一番要壽險公司少發現金股利的發言，引起股市投資人不滿，但實情卻是⋯

分享

金管會主委顧立雄日前公開呼籲金融業、尤其是壽險公司，今年少發現金股利。話音剛落，就被眾多小股東譙翻。但事實是，並非顧立雄不讓壽險業發現金股利，而是不少壽險業者，今年根本發不出現金股利來！

去年第4季股債雙殺　侵蝕壽險業配發股利

2018年市場前6大壽險公司（國泰、南山、富邦、中壽、台壽、新光）少則獲利50億元、多則賺逾300億元，憑什麼今年卻連現金股利都發不出來？

壽險公司帳面上有高獲利卻配不出現金，與壽險公司投資部位未實現虧損有關。2018年第4季不僅股債雙殺，在台美利差擴大下，壽險業慣用的CS（換匯交易）和NDF（無本金交割遠期外匯交易）避險成本一路飆上3.5%，相較於兩年前的避險成本只有0.3%，一家壽險公司財務長形容，「從2008年以來，沒有這麼慘的第4季」。

也就是說，去年第4季，匯率、利率、股票「3輸」，一口氣吃光在前3季賺飽飽的壽險公司獲利；而且因為避險成本太高，金管會公布全部壽險市場去年「淨匯損」高達2309億元，這筆帳須如實反映在損益表中。同時間，美股、台股下挫，再加上美債殖利率勁揚，債券價格慘跌；壽險業手中股債標的，若被迫實現（出售），幾乎無獲利可言。若不實現，巨幅的金融資產「未實現評價損失」將嚴重侵蝕淨值。

根據金管會統計，2018年12月全體壽險業淨值為1兆901億元，較2017年12月的1兆3638億元，大減2737億元、減幅高達20.1%。金融海嘯時，壽險公司淨值平均跌幅約4成，但去年一口氣就跌掉兩成。

更不用說，去年初因為接軌IFRS 9號國際會計準則，全體壽險業才剛「進補」逾1800億元淨值，但隨著未實現損失擴大，卻早已全都去了了。

分享

(本文截自財訊578期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

專訪熱銷4000萬冊漫畫作者弘兼憲史》不希望台灣變得和中國一樣

2019-03-21 15:01

關鍵5問 一次看懂細胞治療

2019-03-21 14:59

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

《獨家揭露》16萬小股東 當年為何無法認購18元的增資股？ 緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:33

Juul電子菸的精采發跡與邪惡商機

2019-03-07 15:32

國際大廠跨界開打 5G帶動台廠淘金潮

2019-03-07 15:31

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

獨家調查》2019年東協台商100強 美中貿易戰下的東協新面貌

2019-03-07 14:38

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

竹科大地主鄭燊家 百坪豪宅藏嬌茶

2019-01-31 15:45

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

兩隻豬、四大老、習大大〉3大神救援 蔡英文總統牌打得漂亮

2019-01-11 11:14

都更修法黑影盤旋 柯建銘電話不斷⋯

2019-01-11 11:13

少子化海嘯來襲 大學私校逆境求生術化危機為轉機

2019-01-11 11:12

北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

2019-01-11 11:09

一個人×廢商機 2019年繼續潮

2019-01-11 11:09

楊翠 為黑暗的歷史點一盞燈

2018-12-28 11:15

統一競標韓國食品廠後來居上的關鍵

2018-12-28 11:14

一頓橘色宴 卓榮泰被趕鴨子上架

2018-12-28 11:13

大學私校連環爆 至少30家學校得關門大吉

2018-12-28 11:06
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

離經叛道的詩 忘年之交的樂 「魚．石頭．聽禪聲」洛夫&錢南章音樂會

2019-04-04 10:05

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

2019-04-04 10:05

專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05

回澎湖

2019-04-08 10:52

跟著太子熊悠遊礁溪

2019-04-08 15:34

手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top