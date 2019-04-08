親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49財訊雙週刊

文／潘羿菁

多家石化大廠積極在美國砸重金，卡位廉價頁岩氣的意圖明顯，身為全球最大可塑劑與苯酐大廠的聯成化學卻是選擇加碼亞洲，貼近消費市場。

全球最大苯酐、可塑劑大廠聯成化學，不畏美國低價石化產品來襲，逆勢加碼設廠鞏固亞洲市場，將投資目光從中國轉移到東南亞，傾向落腳新加坡設立新產區。對於聯成來說，低廉原料固然重要，但更貼近市場需求，才是打造最佳防守線的重要策略。

美國市場趨飽和 看中亞洲龐大消費力

這幾年，聯成總是被詢問著是否評估赴美投資，讓聯成化學總經理柯衣紹納悶地說，「美國市場需求已經飽和，去當地設廠，也是要外銷到亞洲來，你看台塑到美國設廠，一樣也要外銷，既然如此，為何我們要去美國投資呢？」

亞洲向來是塑化產業最大的消費市場，很顯然，聯成的設廠邏輯就是就近供應市場。聯成評估貼近消費市場有3大好處：1、靠近市場等於就是貼近客戶，當客戶碰到疑難雜症，聯成可以快速做出反應，提升客戶黏著度；2、地理位置接近客戶可讓交貨期縮短，也有助降低庫存；3、現貨接單毛利多半高於合約訂單，可以按照不同市場環境做不同調整，現貨與合約客戶比重調整空間彈性化。

分享

因此，儘管美國擁有低廉乙烷做成的便宜乙烯，提供價格低廉的原料，但是，考慮到美國境內的聚氯乙烯與可塑劑供過於求，銷售市場已經飽和，美國不是投資選項。簡言之，聯成是反過來思考，首先考量的是市場，再來才考慮原料。

過去聯成的設廠資源全數押在大陸，如今，中國的版圖從東北、華中、華南到西南地區均有設置工廠，布局已近完成階段，現在準備將目光轉向東南亞與中亞市場。

(本文截自財訊578期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

分享

財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

專訪熱銷4000萬冊漫畫作者弘兼憲史》不希望台灣變得和中國一樣

2019-03-21 15:01

關鍵5問 一次看懂細胞治療

2019-03-21 14:59

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

《獨家揭露》16萬小股東 當年為何無法認購18元的增資股？ 緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:33

Juul電子菸的精采發跡與邪惡商機

2019-03-07 15:32

國際大廠跨界開打 5G帶動台廠淘金潮

2019-03-07 15:31

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

獨家調查》2019年東協台商100強 美中貿易戰下的東協新面貌

2019-03-07 14:38

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

竹科大地主鄭燊家 百坪豪宅藏嬌茶

2019-01-31 15:45

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

兩隻豬、四大老、習大大〉3大神救援 蔡英文總統牌打得漂亮

2019-01-11 11:14

都更修法黑影盤旋 柯建銘電話不斷⋯

2019-01-11 11:13

少子化海嘯來襲 大學私校逆境求生術化危機為轉機

2019-01-11 11:12

北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

2019-01-11 11:09

一個人×廢商機 2019年繼續潮

2019-01-11 11:09

楊翠 為黑暗的歷史點一盞燈

2018-12-28 11:15

統一競標韓國食品廠後來居上的關鍵

2018-12-28 11:14

一頓橘色宴 卓榮泰被趕鴨子上架

2018-12-28 11:13

大學私校連環爆 至少30家學校得關門大吉

2018-12-28 11:06
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

離經叛道的詩 忘年之交的樂 「魚．石頭．聽禪聲」洛夫&錢南章音樂會

2019-04-04 10:05

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

2019-04-04 10:05

專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05

回澎湖

2019-04-08 10:52

跟著太子熊悠遊礁溪

2019-04-08 15:34

手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top