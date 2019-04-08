揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

文／游筱燕

從經常吃閉門羹的業務員做起，26歲白手起家創業的常如山，如今事業集團擁有76家公司，成為台灣新一代的富豪。他投資房地產的手法，更令外界矚目。

農曆年前，香港武打明星洪金寶悄悄來台，一下飛機就被一輛豪華轎車接走，直奔台北市民權東路六段的愛爾麗瑞佛健康中心，接受一系列的高端健檢，作為送給自己的67歲生日禮物。

據悉，不少藝人及知名中國企業家都曾低調前往愛爾麗健檢；而為迎接貴賓，愛爾麗也會配備私人保母、司機，整個行程安排保密到家。其實，白手起家的愛爾麗醫療集團創辦人常如山，也是一位神祕人物，多年前因大手筆「掃樓」，重金買下整棟商辦和精華區店面而躍上媒體版面。

愛爾麗是台灣土生土長的本土企業，5年前赴中國展店，旗下共有76家公司，事業版圖包含醫學美容、健康管理醫院、愛兒麗產後護理之家、預防醫學抗衰老中心、瑞佛牙科、樂力適疼痛科治療診所、蓋亞基因，以及醫材儀器代理，甚至地產開發事業。據估計，集團海內外合併年營業額近80億元。

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集團76家公司 多項事業橫跨兩岸

旗下擁有逾百位醫師的常如山，出身軍人家庭，童年在台南影劇三村長大，常如山直言父親對他的影響很大，不打不罵，以行動教導觀念。常如山說：「小二時他幫我買了一台自動削鉛筆機，全班沒人有，他教我要懂得分享與付出，帶去學校，下課時同學排隊向我借，我人緣變很好，從小我就知道與人為善，一輩子就會貴人多、敵人少。」常父最常掛在嘴邊的一句話：念書最後一名無所謂，做人要第一名。

受父親影響，常如山讀了一年中正預校，發現志趣相去太大，轉念五專。不過，這一年的軍事養成教育為他帶來不同視野，常如山說：「軍事作戰中，單兵、小部隊與一個連的作戰方式皆不同，當中合作精神很重要，商場如戰場，《孫子兵法》在商場行得通，到現在都很受用。」當兵時，常如山接受空降特戰部隊的訓練，挑戰自我的體能與意志力。

(本文截自財訊578期，詳全文)

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