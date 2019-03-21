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百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57財訊雙週刊

【文／尚清林】

尚凡針對廣大的阿宅市場，推出的SweetRing、We Touch、iPair直播等手機交友軟體，和其他免費交友軟體不同的是，大膽採用收費機制；其中，SweetRing的下載人數更超過百萬，成功拿下一八年的Google play最夯交友應用軟體。

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「3月13日前完成報名，男生就送精氣神馬卡能量飲；女生就送凝漾膠原蛋白粉包。」這是以交友軟體掛牌上櫃的尚凡公司的法說會，不甩法人，直接聚焦粉絲群，還請來時下人氣最旺的iPair直播網紅，一千位在PTT上的阿宅瞬間完成報名，瘋狂擠爆法說現場。

場面會這麼熱是有原因，由於這兩年尚凡針對廣大的阿宅市場，推出的SweetRing、We Touch、iPair直播等手機交友軟體，和其他免費交友軟體不同的是，大膽採用收費機制；其中，SweetRing的下載人數更超過百萬，成功拿下一八年的Google play最夯交友應用軟體。

不過，成功的背後也是經歷過慘痛的代價，回顧2013年，尚凡曾靠著台灣第一大交友網站愛情公寓上櫃掛牌時，股價衝上170元，但隨著手機App崛起，尚凡沒掌握到市場脈絡，股價一度下殺到17元，市值縮水剩下1/10。

如今，掌握百萬客戶群的尚凡，去年每股稅後純益高達13元，帶動股價2年飆升10倍，來到265元的歷史天價。毋怪有人開玩笑地形容，照顧好阿宅們的幸福，就等於照顧好尚凡的股價。

(本文截自財訊577期，詳全文)

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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