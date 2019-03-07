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緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26財訊雙週刊

文／江上雲

興櫃股王緯穎，業績猛爆式成長，但母公司緯創持股卻從100%降至51.2%。為何緯創在緯穎的黃金成長期，一步步的放手？誰接走大量股權？用什麼管道及價格？

2月21日興櫃股王緯穎盛大舉辦上市前法說會，以最近的收盤價約360元計算，緯穎的市值高達540億元，已經與母公司緯創的600億元相當接近；只不過，緯創的股價才21元，竟然還低於淨值。緯穎占有全球ODM直銷伺服器29.5%市占率，包括英特爾、博通、希捷、三星等高層都來參與，現場冠蓋雲集。當天投資人及法人擠得人山人海，即使提早20分鐘來到現場，還要排隊才能進場。

緯穎是雲端、大數據熱潮背後的伺服器製造商，雲端服務是近年來最熱門的科技應用，亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌等科技大咖絕對必備，緯穎在2012年成立，全名是「緯穎科技服務公司」，負責伺服器的設計及銷售，當年股本才1億元，相關的硬件代工，都由ODM經驗豐富的母公司緯創來負責。

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緯創加持緯穎 5年業績成長40倍

隨著雲端趨勢火熱，緯穎的業績吃下大力丸，如火箭般飛奔成長，從2014年起逐年為46億元、108億元、317億元、856億元，到了2018年，已經飆到1810億元，5年內業績成長近40倍；EPS（每股稅後純益）也由2016年的4.46元，到2018年前3季29.62元，法人估計全年約34元，這樣的成長速度絕對傲視群雄、誰與爭鋒。

不過，緯穎有超過9成的業績集中在兩大客戶，業界都知道就是微軟和臉書，代工組裝廠就是緯創，客戶加上產品供應商單純到不行，3根指頭就數完了，卻能創造出1800億元業績，商業模式不是一般新創公司可以模仿。

奇怪的是，隨著緯穎業績猛爆式成長，緯創的持股比率卻快速地下降，從2012年的100%，目前只剩下51.2%，即使加上投資公司，綜合持股比率也僅57.46%。

問題來了，為何緯穎這樣的金雞母，緯創卻在其黃金成長期，一步步的放手？誰接走大量股權？用什麼管道及價格？

神祕的現金增資 緯創放棄部分認股權

觀察緯穎的股本膨脹過程，從2012年的1億元，到目前的15.2億元，主要有三大組成：現金增資、盈餘轉增資、員工認股權。最大的關鍵就在2014年，緯穎先以每股18.1元辦了2億元的現增，接著再配發前一年股票股利2元，股本快速由1億元增至3.6億元，此時，緯創的持股比率已由設立時的100%降至66.72%。

2014年到底發生了什麼事？2億元的現增案是怎麼回事？

相關資料顯示，事情是這樣的，2014年4月緯穎決定要現增2億元，價格以淨值為參考，訂在18.1元，以營收、淨值來看，緯穎的營業額正快速成長，從2012年的3億元，10倍速成長到2013年的47億元，且公司有獲利，淨值參考才能有18元。

(本文截自財訊576期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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