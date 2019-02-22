克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

文／潘羿菁

1990年代，台商克莉絲汀麵包導入中央廚房模式，透過大量生產，迅速在上海鋪展開來，巔峰之際一天可用掉10噸麵粉，直營門市達上千家，贏得「中國麵包王」美名。然而，光環無法長久，克莉絲汀麵包這幾年業績持續不振，更導致公司爆發經營危機，大股東發動罷免，將創辦人羅田安拉下台。羅田安感嘆說，「大陸是貪婪城市、機會城市，也是進步到令人喘不過氣的城市。」

其實，羅田安創辦克莉絲汀之前，在台灣以販賣牛仔褲維生。20出頭的年紀，他就跑到基隆跟帶私貨回國的船員買牛仔褲，再拿去市場轉售。由於那時台灣進口牛仔褲還很少見，他的「獨家」生意成功賺到第一桶金。直到1997年亞洲金融風暴，羅田安投資失利背起債務，面對人生第一次挫敗，他決定遠走中國，到上海尋找新機會。

善於經營政商關係 月餅券成贈禮熱門商品

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羅田安會到上海另起爐灶，是因為經營牛仔褲事業時，曾經投資上海聯全食品公司，也就是克莉絲汀的前身。當時只不過是一門業外轉投資，在事業低潮之際卻成為他翻身的契機。

透過中央廚房工廠生產模式，快速且大量供應麵包、月餅與蛋糕等食品，當時上海西式點心不是非常普及，順利讓克莉絲汀打開知名度，搭配華人逢年過節送禮習慣，克莉絲汀的月餅禮券，更成為當時政商界送禮的熱門商品。

2012年公司風光登錄香港交易所掛牌上市，未料市場競爭壓力漸增，以及店租與工資雙漲影響，克莉絲汀一時間無法因應，隔年業績由盈轉虧，隨後一蹶不起，至今已連虧6年，累計虧損金額人民幣近7億元。在業績長年不振之下，2017年11月羅田安遭到股東洪敦清、林煜等人罷免下台，改由執行董事、南京銀杏湖山莊董事長林銘田擔任主席。不料，林銘田只做兩個月就閃電請辭，公司只好再推舉新主席朱永寧。

不過，被罷免的羅田安，預計在今年2月26日發動反攻，以持股18.24%股東身分召開股東會，罷免朱永寧、林銘田、洪敦清等共8名董事。從2016年至今，公司經營高層罷免頻繁，光環不再的克莉絲汀正陷入資產爭奪戰。

面對經營權之爭，羅田安坦言，業績不佳是原因之一，不過，重點在於對方是為了利益，寧願背棄長年朋友情誼，在商場沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，「現在虧錢了，大家（股東）意見就很多」。

話鋒一轉，羅田安痛批現任克莉絲汀主席朱永寧，沒有烘焙背景無法帶領公司突破困境；此外，去年11月，朱永寧更遭上海市靜安區人民法院列為失信人（債務人），被限制消費，不准搭高鐵與飛機，「這樣的人適合做董事長嗎？」

(本文截自財訊575期，詳全文)

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