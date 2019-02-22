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豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16財訊雙週刊

文／孫蓉萍

全球最大車廠─豐田株式會社（Toyota）社長豐田章男在去年的CES（國際消費電子展）上介紹自駕車，他略帶自嘲地說：「我是出身豐田家族的第三代社長。大家都說富不過三代，第三代會搞垮公司。我希望不會這樣。」接下來，他便向全世界披露豐田全新e-Palette─提供想像無上限服務的新移動載具。

它，不只是車！可以是移動的旅館、披薩店

讓豐田章男賭上家族成敗的e-Palette，有何厲害之處？

它是旅館！載著讓每天睡不飽的上班族，在床上睡到最後一刻才起來換衣服，一下車就進公司，馬上打卡上班。它是披薩店！打電話叫外送披薩，師傅一邊揉麵團，披薩店一邊往你家開去，按下電鈴的那一刻，披薩正熱騰騰出爐。它也是網購實體店！上網買鞋又拿不定主意時，實體店馬上出現，讓你試穿以後再決定，到底要買哪雙鞋。

這款豐田開發的無人自駕電動小巴e-Palette，是一個結合自動駕駛和互聯網的社會共享移動平台，可以提供各種空前的服務，完全打破傳統對車子的刻板印象；而且就在明年，日本舉辦東京奧運時，e-Palette即將出現在世人面前，正式運作亮相。

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回顧日本在1964年舉辦東京奧運，透過人造衛星，首次成功地完成電視實況轉播，向全世界展現了經濟和技術的實力。明年的東奧又是一個國際展示盛會，身為2020年東京奧運和殘障奧運的合作夥伴，豐田於賽事期間，將在競技場館、選手村、國際媒體中心等地提供服務，讓所有人都能自由移動。

豐田章男多次強調，豐田「行者無界」（Mobility for All）的目標，希望全世界的所有人都能享受安全、安心而且自由移動的樂趣，而奧運正是豐田向全球展現移動無障礙社會的最佳場合。

東奧將亮相！豐田將向全球展現移動新革命

1月下旬，《財訊》雙週刊採訪團隊特地飛到日本愛知縣豐田市，進入過去從未對亞洲媒體開放過的豐田技術中心─設計巨蛋，搶先帶讀者一窺豐田即將在東奧亮相的未來車，將如何為全球的汽車業帶來巨大變化。

設計巨蛋是一個不受戶外天氣影響的全天候型車款討論場，豐田的汽車上市前，會先在這裡經過相關人員不斷討論，這包括許多還在開發設計階段的車款，因此屬於機密重地；進入參訪時除了不能帶有照相功能的手機，連採訪需要的相機與錄音筆，都須一一核備型號，是否與事前申請的相同，安檢可說是滴水不漏。

經過嚴格檢查後，我們走進巨蛋內，偌大的展示場中，1輛黑色的e-Palette停在旋轉台上，宣告豐田發展汽車的新時代正式來臨。

相較於其他廠商既有的無人自駕小巴，同樣是方正的箱形，眼前這輛e-Palette看起來似乎較大。產品開發負責人─豐田汽車Connected Company MaaS（公共運輸行動聯網服務）事業部主查（專案總負責人）牟田隆宏指出，透過電動化、聯網和自駕這3大要素，使得這輛車有時候是移動辦公室，有時候是店鋪，得以提供各種服務。

(本文截自財訊575期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/
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