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下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16財訊雙週刊

文／游筱燕

味全日前人事動盪，下市、裁員謠言不斷，公司否認謠言，承諾會繼續深耕台灣、發展大陸，力求今年台灣和大陸本業都賺錢，如何做到？

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味全公司近來高層人事大動盪，1月時前總經理蘇守斌去職，2月換財務長張美凰請辭，味全下市、即將裁員的流言紛擾，令人擔心究竟味全怎麼了？

味全董事長陳永清拍胸脯保證，強調「味全絕不可能下市，也不會裁員！」還帶著新上任一個月的總經理張教華說明未來藍圖，指出味全「很快就會告別過去虧損陰影，看到日出了。」

頂新集團捲入油品風暴事件後，魏家兄弟全部退居幕後，當時魏家開出「不介入、不干預、不抵制，支持財務」的條件，味全董座先是找來李鳳翱接任董事長，並由蘇守斌回鍋接任總經理，當時還以「風雨故人來」來形容；但李鳳翱才做一年就辭退，由現任董事長陳永清接任董座，蘇守斌也在今年1月離職，由另一位「故人」、前味全總經理張教華接任。

目前頂新在台灣的主要事業包括味全與台灣之星，魏應州身為家族大哥，對兩家公司關照甚多，在把康師傅控股公司主席大位交給長子魏宏名之後，現在多數時間都留在台灣，偶爾會前往新加坡，一方面是孫子在新加坡讀書，另一方面，4兄弟的太太都已經是新加坡人。

加強品牌修復 強化通路

雖然魏家人不在台面上，但魏應州基於大股東身分，近年愈來愈關心公司經營，傳出要求味全裁員的說法，據稱也是來自魏應州；求證於陳永清，他回答：「大股東（魏應州）已經同意不裁員，我們頂得住！」

事實上，雖受到油品事件影響，但味全專注於中國發展冷藏飲料，在蘇守斌任內的獲利仍扶搖直上。

攤開數字，大陸的營業規模比台灣大，而至去年大陸的營業利益已能補足台灣的營業虧損，讓合併報表上的本業開始有獲利。張教華表示，味全會朝「深耕台灣、發展大陸」的戰略主軸發展。

因應趨勢，味全已經規畫好至2022年的營運方針，現今大陸4家廠的產線為22條；到2022年間，將會新增24條產線，達到46條產線，預計年產量會從2018年的25萬噸，暴增到100萬噸，是最立即的成長動能。

除了發展自有品牌，再來是強化業務通路市場，「B2B（企業對企業的銷售模式）開始會用鮮奶來進入市場，再之後往布丁、鮮奶油等品項延伸，就像當時台灣由林鳳營鮮奶帶頭，打入各連鎖飲料店、5星級飯店一樣。」張教華表示，早期與味全密切配合的飲料店，也都赴陸展店，是業務市場起步快的原因之一，更重要的是，「目前中國業務通路的營收占比只有2成多，但獲利占比卻可達到5成以上。」

此外，味全在中國與星巴克的合作密切，不僅幫星巴克代工冷藏咖啡，帶來每季平均約2000多萬元人民幣的營收。味全也計畫加深與星巴克合作，提供鮮奶產品，已知現在星巴克逾3600百家門市，也喊出2021年前開出5000家，若合作為真，會對味全業績大進補。

(本文截自財訊575期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

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